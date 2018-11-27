Yatağa bağladıkları orangutanı cinsel ilişki kölesi yaptılar!
Birazdan görecekleriniz, insanlığın vicdanını sorgulatan cinsten. Güç karşısında herhangi bir savunma kabiliyetleri olmayan hayvanlar, rezil çıkarlar uğruna kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi Borneo Adası'ndan. Yatağa bağlanıp, 6 yıl boyunca cinsel ilişki kölesi yapılan orangutan Pony, hayvanlara uygulanan şiddetin en ağırını yaşadı.
27 Kasım 2018 Salı, 11:38:17 Güncelleme: 12:12:54
Pony, köle yapılacağı için vücudundaki tüm tüyleri tamamen tıraş edildi. Hatta bir insana benzemesi için ona makyaj bile yaptılar. Kirli bir yatak üzerine zincirle bağlanan çaresiz orangutan Pony, 6 ay boyunca para karşılığı köle yapıldı. Hatta nasıl ilişkiye gireceği konusunda eğitim bile verildi. Zavallı orangutanın bütün vücudu her gün traş ediliyordu, cildi artık tahriş ve yaralarla kaplıydı.
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