Yatağa bağladıkları orangutanı cinsel ilişki kölesi yaptılar!

Birazdan görecekleriniz, insanlığın vicdanını sorgulatan cinsten. Güç karşısında herhangi bir savunma kabiliyetleri olmayan hayvanlar, rezil çıkarlar uğruna kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi Borneo Adası'ndan. Yatağa bağlanıp, 6 yıl boyunca cinsel ilişki kölesi yapılan orangutan Pony, hayvanlara uygulanan şiddetin en ağırını yaşadı.

27 Kasım 2018 Salı, 11:38:17 Güncelleme: 12:12:54
Yatağa bağladıkları orangutanı cinsel ilişki kölesi yaptılar!

BU NASIL VİCDAN!

Asya'nın Borneo yakınındaki bir palm yağı çiftliğinde yaşanan olay duyanların kanını dondurdu. Yatağa zincirledikleri orangutanı 6 yıl boyunca, para karşılığında erkeklere cinsel ilişki kölesi yaptılar. Olay dünyada geiş yankı uyandırdı.

Yatağa bağladıkları orangutanı cinsel ilişki kölesi yaptılar!

Pony tahmini olarak 6 yaşındayken doğadan kopartılmış ve acılı bir hayat yaşayacağı Kareng Pangi 'deki bu eve kapatılmış. Ortalama yaşam süresi 40 yıl olan orangutanlar 8 yaşındayken ergenliğe giriyorlar yani Pony, doğadan ve ailesinden kopartıldığında daha yavru bir orangutanmış.

Yatağa bağladıkları orangutanı cinsel ilişki kölesi yaptılar!

Pony, köle yapılacağı için vücudundaki tüm tüyleri tamamen tıraş edildi. Hatta bir insana benzemesi için ona makyaj bile yaptılar. Kirli bir yatak üzerine zincirle bağlanan çaresiz orangutan Pony, 6 ay boyunca para karşılığı köle yapıldı. Hatta nasıl ilişkiye gireceği konusunda eğitim bile verildi. Zavallı orangutanın bütün vücudu her gün traş ediliyordu, cildi artık tahriş ve yaralarla kaplıydı.

Yatağa bağladıkları orangutanı cinsel ilişki kölesi yaptılar!

Pony'yi kurtarmak kolay bir iş olmadı. Çünkü kurtarmak için harekete geçildiğinde üzerinden para kazanan köylüler buna karşı çıktılar.

Yatağa bağladıkları orangutanı cinsel ilişki kölesi yaptılar!

Pony'yi mutlaka kurtarmaları gerekiyordu ve bir kaç vakıf ile güvenlik güçleri bir araya gelerek 1 yıllık çabanın sonunda köyü bastılar, silahlı adamları aştılar ve yıllardır ilişki kölesi olarak kullanılan orangutan Pony'yi kurtardılar.

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