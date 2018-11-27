Yatağa bağladıkları orangutanı cinsel ilişki kölesi yaptılar!

Pony, köle yapılacağı için vücudundaki tüm tüyleri tamamen tıraş edildi. Hatta bir insana benzemesi için ona makyaj bile yaptılar. Kirli bir yatak üzerine zincirle bağlanan çaresiz orangutan Pony, 6 ay boyunca para karşılığı köle yapıldı. Hatta nasıl ilişkiye gireceği konusunda eğitim bile verildi. Zavallı orangutanın bütün vücudu her gün traş ediliyordu, cildi artık tahriş ve yaralarla kaplıydı.