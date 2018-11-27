Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen gerçekleri

İşte Osmanlı Padişahları hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler...

27 Kasım 2018 Salı, 19:26:22 Güncelleme: 19:44:19
Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen gerçekleri

IV. Mehmed bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir.

Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen gerçekleri

Yüz kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi, zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen gerçekleri

Tam bir "Bay Evet" olan III.Murad'ın ağzından neredeyse hiç "Hayır" sözü çıkmazdı.

Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen gerçekleri

Çağının en şık giyinenlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman, görünümüne önem verirdi.

Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen gerçekleri

Mücevherlere olan ilgisi had safhadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı, Fatih gibi de değerli taşlara tutkundu. Nasıl mücevherlere tutkun olmasın?

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