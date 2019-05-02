Lezzetli ve yumuşacık su böreği tarifi
Çay sofralarının vazgeçilmezi olan su böreği sevilen lezzetler arasındadır. İç malzemesi isteğe göre değişebilen su böreği peynirli, kıymalı, patatesli gibi seçeneklerle yapılmaktadır.
Eski kaynaklara baktığımızda Kırşehir'e ait olduğu görülen su böreği, ülkemizin her yöresinde bilinen ve farklı içler konularak yapılan eski böreklerimizdendir. Su böreğinin tarifini, 1844 yılında Mehmet Kamil'in kaleme aldığı "Aşçıların Sığınağı" adlı eserde görmekteyiz. Bu tarifte, arzuya göre hem peynirle hem de kıymayla bu böreğin yapılabileceği anlatılmaktadır.
Bu börek ile ilgili günümüze gelen çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayete göre kayınvalide adayları gelin beğenirken mutlaka su böreği yaptırır. Eğer börek istedikleri gibi açıldıysa oğullarıyla kızın izdivacına hemen izin verirlermiş. Oğlan kızı sevmesine rağmen gelin adayı su böreği açarken başarılı olmazsa düğün, kız güzel su böreği yapana kadar ertelenirmiş.
Su böreği bayramların olmazsa olmazlarındandır ve sünnet, nişan, düğün gibi mutlu günlerin en gözde böreğidir. Yapımı zahmetli ama yemesi bir o kadar keyifli olan bu böreğe verilen önemi günümüzde İstanbul'un hemen her yerinde bulunan pastanelerde ve börekçilerde satılması ile görebiliriz. Su böreği mecbur kalmadıkça fırında pişirilmemelidir. Bu böreğe asıl lezzetini kısık ateşte tepsiyi çevire çevire pişirmek, altı iyice pişide diğer bir tepsiye ters düz yapıp pişmemiş yüzünü de bu şekilde pişirmek verir.