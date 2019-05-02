Lezzetli ve yumuşacık su böreği tarifi

Su böreği bayramların olmazsa olmazlarındandır ve sünnet, nişan, düğün gibi mutlu günlerin en gözde böreğidir. Yapımı zahmetli ama yemesi bir o kadar keyifli olan bu böreğe verilen önemi günümüzde İstanbul'un hemen her yerinde bulunan pastanelerde ve börekçilerde satılması ile görebiliriz. Su böreği mecbur kalmadıkça fırında pişirilmemelidir. Bu böreğe asıl lezzetini kısık ateşte tepsiyi çevire çevire pişirmek, altı iyice pişide diğer bir tepsiye ters düz yapıp pişmemiş yüzünü de bu şekilde pişirmek verir.