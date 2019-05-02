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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali şoke etti! Eski hali inanılmaz

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ı nasıl bilirdiniz? Eşsiz güzelliği, kaliteli oyunculuğu, çekici gözleri... Liste uzar gider. Bu yüzden ki Yeşilçam sinemasına altın harflerle adını yazdırdı. Türkan Şoray'ı biz bu hali ile biliyoruz ama Türkan Şoray'da estetikliymiş. Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sosyal medyada patladı gitti. Sizde Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız.

02.05.2019 16:44 - Son Güncelleme: 02.05.2019 16:49
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali şoke etti! Eski hali inanılmaz

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı yıldızı Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşssiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali şoke etti! Eski hali inanılmaz

Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak. Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali şoke etti! Eski hali inanılmaz

ZARA

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali şoke etti! Eski hali inanılmaz

ZARA

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali şoke etti! Eski hali inanılmaz

DİDEM SOYDAN

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