Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali şoke etti! Eski hali inanılmaz
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ı nasıl bilirdiniz? Eşsiz güzelliği, kaliteli oyunculuğu, çekici gözleri... Liste uzar gider. Bu yüzden ki Yeşilçam sinemasına altın harflerle adını yazdırdı. Türkan Şoray'ı biz bu hali ile biliyoruz ama Türkan Şoray'da estetikliymiş. Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sosyal medyada patladı gitti. Sizde Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız.
02.05.2019 16:44
- Son Güncelleme: 02.05.2019 16:49
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