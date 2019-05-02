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Kendi ölümünü ve ikiz kuleler saldırısını bilmişti! Çok konuşulacak kehanet...

Baba Vanga ve Nostradamus bu kahinlerin en ünlüleri olabilir ama gizliden gizliye ünü yayılan başka kahinler var. Alois Irlmaier gibi. Şüphesiz ki dünyanın en ilginç kahinlerinden biri Alois Irlmaier.. Sıradan bir sondaj kuyucusu iken bir anda dünyanın en çok konuştuğu kahinlerinden birine dönüştü. İkiz kuleler kehaneti tutan Alois Irlmaier'in 3.Dünya Savaşı kehaneti ise korkunç... Alois Irlmier'in 3.Dünya Davaşı başta olmak üzere, gelecek ile ilgili kehanetleri korkunç. İşte Alois Irlmaier'in çok konuşulacak kehanetleri.

02.05.2019 15:37 - Son Güncelleme: 02.05.2019 15:55
Kendi ölümünü ve ikiz kuleler saldırısını bilmişti! Çok konuşulacak kehanet...

KENDİ ÖLÜMÜNÜ BİLEN KAHİN

1894 yılında Almanya'da doğan Alois Irlmaier (ölümü 1959) profesyonel bir sondaj kuyu kazıcısıydı ve çubuk ile maden arayıcısı olarak çalışıyordu.

Onu diğerlerinden ayıran özellik ise üçüncü dünya savaşının, Orta Doğu'da patlak vereceğini düşünmesiydi.

Kendi ölümünü ve ikiz kuleler saldırısını bilmişti! Çok konuşulacak kehanet...

Aynı zamanda gelecekten haber veren biri olan Irlmaier'in, 2. Dünya savaşı boyunca bombalanacak bölgeleri ve birkaç kayıp kişiyi bulma konusunda oldukça isabetli kehanetleri vardı.

Kendi ölümünü ve ikiz kuleler saldırısını bilmişti! Çok konuşulacak kehanet...

Bu sıra dışı yeteneği onun çok ün kazanmasını sağladı ve daha sonra da, bu ünü sayesinde, çeşitli suçların soruşturulmasına yardım etti.

Kendi ölümünü ve ikiz kuleler saldırısını bilmişti! Çok konuşulacak kehanet...

Ancak bu ün başına iş açmakta gecikmedi. Sadece şöhreti nedeniyle olmasa da, Irlmaier birkaç düşman da edindi ve daha sonra da şarlatan ve büyücü olarak suçlandı.

Kendi ölümünü ve ikiz kuleler saldırısını bilmişti! Çok konuşulacak kehanet...

Bu olaylar onun büyücülük ve sahtekârlık nedeniyle mahkemeye verilmesi ve davanın düşmesinden sonra değişmeye başladı. Irlmaier, bu davada kendisinin bir sahtekâr ve şarlatan olmadığını kanıtladı.

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