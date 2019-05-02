Kendi ölümünü ve ikiz kuleler saldırısını bilmişti! Çok konuşulacak kehanet...

Baba Vanga ve Nostradamus bu kahinlerin en ünlüleri olabilir ama gizliden gizliye ünü yayılan başka kahinler var. Alois Irlmaier gibi. Şüphesiz ki dünyanın en ilginç kahinlerinden biri Alois Irlmaier.. Sıradan bir sondaj kuyucusu iken bir anda dünyanın en çok konuştuğu kahinlerinden birine dönüştü. İkiz kuleler kehaneti tutan Alois Irlmaier'in 3.Dünya Savaşı kehaneti ise korkunç... Alois Irlmier'in 3.Dünya Davaşı başta olmak üzere, gelecek ile ilgili kehanetleri korkunç. İşte Alois Irlmaier'in çok konuşulacak kehanetleri.

02.05.2019 15:37 - Son Güncelleme: 02.05.2019 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





