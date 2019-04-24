Lezzetli ve pratik zeytinyağlı enginar yapımı

Zeytinyağlıların sevilen lezzeti olan enginara, sofralarda çok sık rastlıyoruz. Yapılışı kolay olan, yemesi ise çok lezzetli olan zeytinyağlı enginarın nasıl yapıldığına dair püf noktaları derledik. Siz de zeytinyağlı enginar tarifi ile sevdiklerinize güzel bir sunum yapabilirsiniz.