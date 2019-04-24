Lezzetli ve pratik zeytinyağlı enginar yapımı
Zeytinyağlıların sevilen lezzeti olan enginara, sofralarda çok sık rastlıyoruz. Yapılışı kolay olan, yemesi ise çok lezzetli olan zeytinyağlı enginarın nasıl yapıldığına dair püf noktaları derledik. Siz de zeytinyağlı enginar tarifi ile sevdiklerinize güzel bir sunum yapabilirsiniz.
24.04.2019 15:50
- Son Güncelleme: 24.04.2019 15:50
İstanbul'u ziyaret eden Napolyon'a sunulan yemeklerin içerisinde enginarın da olduğunu görmekteyiz. Enginar Saray mutfağında daha çok 18. ve 19. yüzyılda pişirilen bir sebze olmuştur. 19. yüzyıl yemekleri arasında taze bakla içiyle pişirilen zeytinyağlı enginar, enginar dolması, enginarlı pilav yer almaktadır. Bayrampaşa enginarı günümüzde de nefasetini korumaktadır.
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