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Lezzetli ve pratik zeytinyağlı enginar yapımı

Zeytinyağlıların sevilen lezzeti olan enginara, sofralarda çok sık rastlıyoruz. Yapılışı kolay olan, yemesi ise çok lezzetli olan zeytinyağlı enginarın nasıl yapıldığına dair püf noktaları derledik. Siz de zeytinyağlı enginar tarifi ile sevdiklerinize güzel bir sunum yapabilirsiniz.

24.04.2019 15:50 - Son Güncelleme: 24.04.2019 15:50
Lezzetli ve pratik zeytinyağlı enginar yapımı

Zeytinyağlıların sevilen lezzeti olan enginara, sofralarda çok sık rastlıyoruz. Yapılışı kolay olan, yemesi ise çok lezzetli olan zeytinyağlı enginarın nasıl yapıldığına dair püf noktaları derledik. Siz de zeytinyağlı enginar tarifi ile sevdiklerinize güzel bir sunum yapabilirsiniz.

Lezzetli ve pratik zeytinyağlı enginar yapımı

Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağlı enginar çok fazla tercih edilen yardımcı yemekler arasında yer alıyor. 16. Yüzyılda da sıklıkla rastlanılan enginar günümüzde de çok severek tüketilmeye devam etmektedir.

Lezzetli ve pratik zeytinyağlı enginar yapımı

Enginarın geçmişi tam olarak bilinmemekle birlikte Bizans ve Roma'da çok değerli bir sebze olarak tüketildiği, Yunanlıların bu sebzeye sahip çıktığı, zaman içerisinde de enginarın dalga dalga tüm ülkelere yayıldığı görülmektedir.

Lezzetli ve pratik zeytinyağlı enginar yapımı

Akdeniz ülkelerinde yetişen enginar, İstanbul mutfağına gayrimüslimler (Rumlar) vesilesiyle girmiş ve sofralarda yerini almıştır. Daha sonraları, 16. yüzyılda Avrupa'dan göç edenler, İstanbul'da ve yerleştikleri diğer yerlerde enginar yetiştirmeye başlamışlardır.

Lezzetli ve pratik zeytinyağlı enginar yapımı

İstanbul'u ziyaret eden Napolyon'a sunulan yemeklerin içerisinde enginarın da olduğunu görmekteyiz. Enginar Saray mutfağında daha çok 18. ve 19. yüzyılda pişirilen bir sebze olmuştur. 19. yüzyıl yemekleri arasında taze bakla içiyle pişirilen zeytinyağlı enginar, enginar dolması, enginarlı pilav yer almaktadır. Bayrampaşa enginarı günümüzde de nefasetini korumaktadır.

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