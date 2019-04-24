26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Cuma gününe özel sürpriz ürünler bu listede

BİM aktüel ürünler kataloğu cuma günü satışa çıkacak. Huawei Y5 cep telefonu 299 TL'den satılacak. Mutfak ürünleri ile birlikte birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM'de bu hafta neler olacak? İşte 26 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...