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26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Cuma gününe özel sürpriz ürünler bu listede

26 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanarak fırsatlı ürünler duyurulmuştu. BİM marketlerde her cuma günü çeşit çeşit ürünler raflarda yerlerini almaya devam ediyor. Bu hafta ise çok farklı ürünler burada olacak. Züccaciye ürünlerinden nalbur ürünlerine, teknolojiden tekstile birçok ürün burada olacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 26 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

24.04.2019 15:12 - Son Güncelleme: 24.04.2019 15:17
26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Cuma gününe özel sürpriz ürünler bu listede

BİM aktüel ürünler kataloğu cuma günü satışa çıkacak. Huawei Y5 cep telefonu 299 TL'den satılacak. Mutfak ürünleri ile birlikte birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM'de bu hafta neler olacak? İşte 26 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Cuma gününe özel sürpriz ürünler bu listede
26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Cuma gününe özel sürpriz ürünler bu listede
26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Cuma gününe özel sürpriz ürünler bu listede
26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Cuma gününe özel sürpriz ürünler bu listede
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