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Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin açıklandı! İşte uzmanlardan sağlıklı besinler tavsiyeleri...

Uzmanlara göre sağlıklı yaşamın şifresi dengeli ve düzenli beslenmede gizli. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz! Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Peki sağlıklı ve uzun bir ömür için hangi besinleri tüketmek gerekir? Sağlıklı bir yaşam için tükebilebilecek en sağlıklı besinler nelerdir? İşte uzmanların elinden en sağlıklı besinler listesi...

24.04.2019 19:23 - Son Güncelleme: 24.04.2019 19:35
Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin açıklandı! İşte uzmanlardan sağlıklı besinler tavsiyeleri...

Bilim insanları insan sağlığına en iyi gelen besinlerin listesini açıkladı. Listedeki besinleri tüketenlerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olma şansının yüksek olduğunu açıklayan araştırmacılar, özellikle ceviz ve muz gibi besinlerin tüketilmesini tavsiye etti. İşte uzmanların elinden en sağlıklı besinler listesi...

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin açıklandı! İşte uzmanlardan sağlıklı besinler tavsiyeleri...

MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin açıklandı! İşte uzmanlardan sağlıklı besinler tavsiyeleri...

AHUDUDU: Bir kap
Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin açıklandı! İşte uzmanlardan sağlıklı besinler tavsiyeleri...

PORTAKAL: Bir büyük boy
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin açıklandı! İşte uzmanlardan sağlıklı besinler tavsiyeleri...

NAR: Bir kap nar tanesi
C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.

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