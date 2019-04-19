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Lezzetli ve pratik hamsi tava nasıl yapılır?

Balık severlerin en sevdiği lezzetlerden biri olan hamsi, tavada pişirildiğinde ayrı bir güzel olur. Una bulanarak tavada yağda yapılan hamsi tava, çıtır çıtır dağılır ve ağızda güzel tat bırakır. Evde kolayca yapabileceğiniz hamsi tava tarifini haberimizde derledik.

19.04.2019 17:20 - Son Güncelleme: 19.04.2019 17:20
Lezzetli ve pratik hamsi tava nasıl yapılır?

Balık severlerin en sevdiği lezzetlerden biri olan hamsi, tavada pişirildiğinde ayrı bir güzel olur. Una bulanarak tavada yağda yapılan hamsi tava, çıtır çıtır dağılır ve ağızda güzel tat bırakır. Evde kolayca yapabileceğiniz hamsi tava tarifini haberimizde derledik.

Lezzetli ve pratik hamsi tava nasıl yapılır?

Karadeniz'e özgü bir yemek olan hamsi tava, ülkemizdeki her kesimden insanın severek tükettiği bir lezzettir. İstanbul'da da balık restoranlarında sıkça rastladığımız hamsi tavayı evinizde pratik bir şekilde yaparak sofralarınızda sunabilirsiniz.

Lezzetli ve pratik hamsi tava nasıl yapılır?

Hamsi, Karadeniz'e has bir balıktır. Marmara'da yetişenler daha zayıf ve kısadır. Kırk kadar hamsi tarifi bilen Karadenizliler'in İstanbul'a iş bulmaya gelip buraya yerleşmeleri, Marmara'nın hamsiye ev sahipliği yapması ve hamsinin de İstanbul halkı tarafından sevilmesi bu balığın İstanbul mutfaklarında yerini almasını sağlamıştır.

Lezzetli ve pratik hamsi tava nasıl yapılır?

Soğan, pırasa, kereviz ve maydanoz ile yağda öldürüp tarçın, karabiber katılıp üzerine hamsiler sıralanarak köz ateşte ağır ağır pişirilmiş haliyle de hamsi sofralarında lezzete lezzet katmıştır.

Lezzetli ve pratik hamsi tava nasıl yapılır?

Hamside kaygana, pilav, börek, haşlama, çorba, buğulama ve güveç yapılmaktadır. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında en yağlı ve lezzetli zamanı olan hamsiyi olabildiğince tüketmekte yarar vardır.

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