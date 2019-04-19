Lezzetli ve pratik hamsi tava nasıl yapılır?

Hamsi, Karadeniz'e has bir balıktır. Marmara'da yetişenler daha zayıf ve kısadır. Kırk kadar hamsi tarifi bilen Karadenizliler'in İstanbul'a iş bulmaya gelip buraya yerleşmeleri, Marmara'nın hamsiye ev sahipliği yapması ve hamsinin de İstanbul halkı tarafından sevilmesi bu balığın İstanbul mutfaklarında yerini almasını sağlamıştır.