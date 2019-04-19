Lezzetli ve pratik hamsi tava nasıl yapılır?
Balık severlerin en sevdiği lezzetlerden biri olan hamsi, tavada pişirildiğinde ayrı bir güzel olur. Una bulanarak tavada yağda yapılan hamsi tava, çıtır çıtır dağılır ve ağızda güzel tat bırakır. Evde kolayca yapabileceğiniz hamsi tava tarifini haberimizde derledik.
19.04.2019 17:20
- Son Güncelleme: 19.04.2019 17:20
Hamsi, Karadeniz'e has bir balıktır. Marmara'da yetişenler daha zayıf ve kısadır. Kırk kadar hamsi tarifi bilen Karadenizliler'in İstanbul'a iş bulmaya gelip buraya yerleşmeleri, Marmara'nın hamsiye ev sahipliği yapması ve hamsinin de İstanbul halkı tarafından sevilmesi bu balığın İstanbul mutfaklarında yerini almasını sağlamıştır.
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