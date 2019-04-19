Osmanlı'dan kalan en tehlikeli yadigar Osmanlı tokadı nedir?
Osmanlı tokadını daha önce duydunuz değil mi? Namıyla efsane olmuş bu teknik, Osmanlı'dan bize kalanlardan biri. Oldukça tehlikeli olan Osmanlı tokadı, literatürde yer alsa da hakkında pek fazla bilgi yok. Bu kavramın ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor. İşte dünyaya nam salan Osmanlı tokadı hakkında ilginç bilgiler.
19.04.2019 11:12
- Son Güncelleme: 19.04.2019 11:32
Meşhur Osmanlı tokadını bilinmeyeniniz yok! Peki bu Osmanlı tokadının tarihçesini biliyor musunuz?
OSMANLI TOKADI NEDİR?
Osmanlı tokadı kavramı çok basit bir kavram değil. Osmanlı tokadı; Osmanlı ordusunda görevli askerlerin silahsız savunma ya da saldırı durumunda kullandıkları bir vuruş türü olarak geçiyor.
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