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Osmanlı'dan kalan en tehlikeli yadigar Osmanlı tokadı nedir?

Osmanlı tokadını daha önce duydunuz değil mi? Namıyla efsane olmuş bu teknik, Osmanlı'dan bize kalanlardan biri. Oldukça tehlikeli olan Osmanlı tokadı, literatürde yer alsa da hakkında pek fazla bilgi yok. Bu kavramın ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor. İşte dünyaya nam salan Osmanlı tokadı hakkında ilginç bilgiler.

19.04.2019 11:12 - Son Güncelleme: 19.04.2019 11:32
Osmanlı'dan kalan en tehlikeli yadigar Osmanlı tokadı nedir?

Meşhur Osmanlı tokadını bilinmeyeniniz yok! Peki bu Osmanlı tokadının tarihçesini biliyor musunuz?

OSMANLI TOKADI NEDİR?

Osmanlı tokadı kavramı çok basit bir kavram değil. Osmanlı tokadı; Osmanlı ordusunda görevli askerlerin silahsız savunma ya da saldırı durumunda kullandıkları bir vuruş türü olarak geçiyor.

Osmanlı'dan kalan en tehlikeli yadigar Osmanlı tokadı nedir?

BİR TOKATLA GELEN ÖLÜM

Bir rivayete göre kuvveti dillere destan olan Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in bir tartışma sırasında hiddetlenerek attığı bir tokat sonucu, tokadı yiyen kişnin oracıkta ölmesi üzerine söylenmeye başlanmış olduğu iddia ediliyor.

Osmanlı'dan kalan en tehlikeli yadigar Osmanlı tokadı nedir?

Tarihçi Murat Bardakçı'ya göreyse 'Osmanlı Tokadı' sözü IV.Murad'ın 1632'deki ayak divanında, Sadrazam Hafız Ahmed Paşa'nın kendisine saldıran iki Yeniçeriyi iki tokatla öldürmesinden gelmekte.

Osmanlı'dan kalan en tehlikeli yadigar Osmanlı tokadı nedir?

BİR SİLAHSIZ SALDIRI TÜRÜ

Kavram olarak ne zaman ortaya çıkmış olursa olsun, 'Osmanlı Tokadı' Osmanlı askerlerinin silahsız saldırı yada savunma konusunda her zaman kullandıkları ve geliştirdikleri bir vuruş türü olmuştur.

Osmanlı'dan kalan en tehlikeli yadigar Osmanlı tokadı nedir?

Etkili bir şekilde atıldığında öldürücü olabilen 'Osmanlı Tokadı' çıkardığı ses ve oluşturduğu basınç dolayısıyla da oldukça zarar verebiliyor, bunun yanında kulağa denk geldiğinde kulak zarını patlatabiliyordu.

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