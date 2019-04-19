Osmanlı'dan kalan en tehlikeli yadigar Osmanlı tokadı nedir?

Meşhur Osmanlı tokadını bilinmeyeniniz yok! Peki bu Osmanlı tokadının tarihçesini biliyor musunuz?

OSMANLI TOKADI NEDİR?

Osmanlı tokadı kavramı çok basit bir kavram değil. Osmanlı tokadı; Osmanlı ordusunda görevli askerlerin silahsız savunma ya da saldırı durumunda kullandıkları bir vuruş türü olarak geçiyor.