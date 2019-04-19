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Dualı ve hadisli Berat Kandili kısa mesajları: İşte en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları!

Bugün tüm Müslüman alemi Berat Kandili'ni kutluyor. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde ailenize, sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz Berat Kandili resimli mesajlarını sizin için derledik. İşte dualı ve hadisli Berat kandili mesajları...

19.04.2019 19:06 - Son Güncelleme: 19.04.2019 19:06
Dualı ve hadisli Berat Kandili kısa mesajları: İşte en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları!

On bir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili tüm Müslüman alemi tarafından kutlanıyor. Bu önemli günde vatandaşlar sevdiklerine, eşine, dostuna ve arkadaşlarına göndermek için Cuma ve Berat Kandili resimli mesajları arıyor. Sevdiklerinize göndermeniz için Cuma ve Berat Kandili resimli mesajlarını derledik. İşte dualı ve hadisli kandil mesajları...

Dualı ve hadisli Berat Kandili kısa mesajları: İşte en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları!

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Dualı ve hadisli Berat Kandili kısa mesajları: İşte en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları!

-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mübarek Berat Kandiliniz hayırlı olsun!

Dualı ve hadisli Berat Kandili kısa mesajları: İşte en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları!

-Mübarek Berat Kandili'nizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Dualı ve hadisli Berat Kandili kısa mesajları: İşte en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları!

-İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

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