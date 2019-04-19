Dualı ve hadisli Berat Kandili kısa mesajları: İşte en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları!
Bugün tüm Müslüman alemi Berat Kandili'ni kutluyor. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde ailenize, sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz Berat Kandili resimli mesajlarını sizin için derledik. İşte dualı ve hadisli Berat kandili mesajları...
19.04.2019 19:06
- Son Güncelleme: 19.04.2019 19:06
On bir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili tüm Müslüman alemi tarafından kutlanıyor. Bu önemli günde vatandaşlar sevdiklerine, eşine, dostuna ve arkadaşlarına göndermek için Cuma ve Berat Kandili resimli mesajları arıyor. Sevdiklerinize göndermeniz için Cuma ve Berat Kandili resimli mesajlarını derledik. İşte dualı ve hadisli kandil mesajları...
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