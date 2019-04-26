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Lezzeti ile ünlü zeytinyağlı havuç yemeği tarifi!

Zeytinyağlı lezzetlerden biri olan zeytinyağlı havuç yemeğinin pratik tarifini sizler için derledik. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağlı havuç yemeğini sofralarınıza ekleyerek misafirlerinize bir şölen sunabilirsiniz.

26.04.2019 16:40 - Son Güncelleme: 26.04.2019 16:40
Lezzeti ile ünlü zeytinyağlı havuç yemeği tarifi!

Zeytinyağlı lezzetlerden biri olan zeytinyağlı havuç yemeğinin pratik tarifini sizler için derledik. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağlı havuç yemeğini sofralarınıza ekleyerek misafirlerinize bir şölen sunabilirsiniz.

Lezzeti ile ünlü zeytinyağlı havuç yemeği tarifi!

İçerisinde barındırdığı vitamin ve minerallerle ünlü olan havucun zeytinyağlı yemeği oldukça lezzetlidir. Zeytinyağlı havuç yemeğinin nasıl yapıldığına dair bilgiler gündemde sıkça araştırılıyor. İşte tarif…

Lezzeti ile ünlü zeytinyağlı havuç yemeği tarifi!

Havuç musakka, mücver, tava, dolma olarak pişirilmiş; sirkeli, zeytinyağlı, yoğurtlu yenmiş; salatada kullanılmış, girdiği pilavlara verdiği rengi ve lezzetiyle İstanbul mutfağında hem sebze hem de meyve olarak tüketilmiştir.

Lezzeti ile ünlü zeytinyağlı havuç yemeği tarifi!

16. yüzyıldan itibaren İstanbul mutfağında havuç dolması, havuç aşı, zeytinyağlı havuç, havuç boranisi, havuç salatası yapılmış, kuzu ve koyun etiyle yapılan bazı yemeklerde zaman içerisinde bazı baklagil ve sebzelerle pişirilmiş, son dönemlerde ise halk mutfağında havuç tatlısı, kavrulmuş havuçlu börek, yoğurtlu havuç kızartması, havuç çorbası, havuç turşusu yerini almıştır.

Lezzeti ile ünlü zeytinyağlı havuç yemeği tarifi!

Cezeryenin de ana maddesi olan havuç A, C, B1-2 vitaminlerini içerir. Gözlere son derece yararlı olup kan yapıcı özelliğinin yanında karaciğere, bağırsaklara, baş dönmesine, bronşlara, cilde iyi gelir. Taze havuç suyu her gün düzenli olarak içildiğinde zihni güçlendirir, vücudu dinlendirir.

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