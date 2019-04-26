Lezzeti ile ünlü zeytinyağlı havuç yemeği tarifi!
Zeytinyağlı lezzetlerden biri olan zeytinyağlı havuç yemeğinin pratik tarifini sizler için derledik. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağlı havuç yemeğini sofralarınıza ekleyerek misafirlerinize bir şölen sunabilirsiniz.
26.04.2019 16:40
- Son Güncelleme: 26.04.2019 16:40
16. yüzyıldan itibaren İstanbul mutfağında havuç dolması, havuç aşı, zeytinyağlı havuç, havuç boranisi, havuç salatası yapılmış, kuzu ve koyun etiyle yapılan bazı yemeklerde zaman içerisinde bazı baklagil ve sebzelerle pişirilmiş, son dönemlerde ise halk mutfağında havuç tatlısı, kavrulmuş havuçlu börek, yoğurtlu havuç kızartması, havuç çorbası, havuç turşusu yerini almıştır.
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