30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de salı indirimleri belli oldu! Sürpriz ürünler...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı ve indirimli ürünler belli oldu. Nisan ayının son kataloğunu paylaşam BİM, müşterilerine gıda kampanyası sunuyor. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, ceviz yağı, fıçı üzüm sirkesi, pirinç, un, nohut, kırmızı mercimek, bulgur gibi birçok ürün bu katalogda. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 30 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...