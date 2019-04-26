30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de salı indirimleri belli oldu! Sürpriz ürünler...
30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketler, salı günü indirimleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak. Gıda ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda birçok ürün müşterileri bekliyor olacak. BİM müşterileri güncel kataloğu merak ediyor. Bizde sizler için son kataloğu derledik. İşte 30 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
26.04.2019 17:12
- Son Güncelleme: 26.04.2019 17:12
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı ve indirimli ürünler belli oldu. Nisan ayının son kataloğunu paylaşam BİM, müşterilerine gıda kampanyası sunuyor. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, ceviz yağı, fıçı üzüm sirkesi, pirinç, un, nohut, kırmızı mercimek, bulgur gibi birçok ürün bu katalogda. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 30 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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