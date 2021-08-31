Leyleği havada gördüğünüze sevinmeyin! Uzmanlar uyardı: Kış sert geçecek
Eylül ayı artık neredeyse geldi ancak sıcaklıklar bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bununla birlikte leylekler de göç etmeye başladı. Ancak leyleği havada görünce çok seyahat edeceğim diye sevinmeyin. Çünkü leylekler ilk defa 10 gün erken göçe başladı. Uzmanlar ise bunun kışın sert geçeceği anlamına geldiğini söyledi ve "Önümüzdeki kış gerçekten çok çetin geçecek." dedi.
31.08.2021 12:33
- Son Güncelleme: 31.08.2021 12:33
Posta'nın haberine göre, 16 Ağustos günü Bursa'da, gökyüzünde leylekleri göçederken gördüğünü ve bunu 'korkutucu' bularak araştırdığını belirten İklim Bilimci Okan Bozyurt "İlginç olan leyleklerin göç etmesi değil göç ettikleri tarihti" diye konuştu.
ERKEN GÖÇ NELERİN HABERCİSİ?
Leyleklerin bir hayli erken göç ettiklerini belirten Bozyurt, "Normalde leylekler ülkemizden 26 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında geçerler. Ama bu yıl olması gerekenden ez az 10 gün önce göç ettiler. Bu bize birçok şeyin göstergesi" dedi..
KUZEY YARIM KÜRE İÇİN KÖTÜ HABER
Daha önce bir akademisyen arkadaşı ile birlikte leyleklerin göç yollarını ve göç takvimini çalıştıklarını anlatan Özyurt şunları söyledi: