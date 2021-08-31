Hobi olarak 50 kazla üretime başladı şimdi taleplere yetişemiyor
Yozgat'ta Sarıkaya ilçesine bağlı Küçükçalağıl köyünde yaşayan 41 yaşındaki Emrah Ölmez, inşaat işi için gittiği Rusya'da bir çiftlikte gördüğü kazlardan esinlenerek kaz yetiştirmeye heves etti. İlk olarak 50 damızlık kazla hobi olarak üretime başlayan Ölmez, şimdilerde 5 bin kaza sahip ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen taleplere yetişemiyor.
31.08.2021 13:55
- Son Güncelleme: 31.08.2021 14:00
Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden 2017 yılında yararlanan Ölmez, aldığı destek ile tesisini büyüttü. Ölmez, üretimini her sene artırarak bu yıl 5 bin kaza ulaştı.