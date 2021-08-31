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Hobi olarak 50 kazla üretime başladı şimdi taleplere yetişemiyor

Yozgat'ta Sarıkaya ilçesine bağlı Küçükçalağıl köyünde yaşayan 41 yaşındaki Emrah Ölmez, inşaat işi için gittiği Rusya'da bir çiftlikte gördüğü kazlardan esinlenerek kaz yetiştirmeye heves etti. İlk olarak 50 damızlık kazla hobi olarak üretime başlayan Ölmez, şimdilerde 5 bin kaza sahip ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen taleplere yetişemiyor.

AA
31.08.2021 13:55 - Son Güncelleme: 31.08.2021 14:00
Hobi olarak 50 kazla üretime başladı şimdi taleplere yetişemiyor

Rusya'da gördüğü bir çiftlikten esinlenerek köyünde önce hobi olarak kaz yetiştiriciliğine başlayan Yozgatlı Emrah Ölmez (41), ülkenin dört bir köşesine kaz eti gönderiyor.

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Hobi olarak 50 kazla üretime başladı şimdi taleplere yetişemiyor

Sarıkaya ilçesine bağlı Küçükçalağıl köyünde yaşayan Ölmez, inşaat işlerinde çalışmak için gittiği Rusya'da gördüğü kaz çiftliğini köyünde uygulamaya koydu.

Hobi olarak 50 kazla üretime başladı şimdi taleplere yetişemiyor

Rusya'dan dönünce 2016'da hobi amaçlı 50 damızlık kaz alarak üretime başlayan Ölmez, kuluçkada çoğaltarak hayvan sayısını her yıl artırdı.

Hobi olarak 50 kazla üretime başladı şimdi taleplere yetişemiyor

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden 2017 yılında yararlanan Ölmez, aldığı destek ile tesisini büyüttü. Ölmez, üretimini her sene artırarak bu yıl 5 bin kaza ulaştı.

Hobi olarak 50 kazla üretime başladı şimdi taleplere yetişemiyor

Ölmez, AA muhabirine ürettiği kazları damızlık civciv ve et olarak Türkiye'nin dört bir köşesine gönderdiğini, taleplere yetişemediğini söyledi.

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