💧 Lavabo içinde biriken organik maddeler (örneğin yiyecek kalıntıları) zamanla bakteriler tarafından parçalanır ve bu süreç kötü kokulara yol açar.

💧 Eğer kanalizasyon borularında bir tıkanıklık veya sızıntı varsa, lağım gazları lavaboya girerek kötü koku oluşturabilir.

💧 Lavabo ve diğer tesisatlarda yetersiz havalandırma, kötü kokuların birikmesine ve yayılmasına neden olabilir.