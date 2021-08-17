Laleli’de Ordu Caddesi ve çevresi araç trafiğine kapatıldı

Buna göre; yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek. Dün hayata geçirilen kararla birlikte, cadde ve sokaklarda esnaflık yapan vatandaşlar durumdan memnun olduklarını belirttiler.