Laleli'de Ordu Caddesi ve çevresi araç trafiğine kapatıldı
İstanbul'da en önemli semtlerinden olan Laleli'de Ordu Caddesi ile çevre sokaklar trafiğe kapatıldı. Bölge esnafı yayalaştırmadan memnuniyetini dile getirirken, bundan böyle birçok turiste ev sahipliği yapan Ordu Caddesi ve çevresi 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe açık olmayacak.
17.08.2021 15:20
- Son Güncelleme: 17.08.2021 15:20
Fatih'e bağlı önemli bir çekim merkezi olan ve her gün dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Laleli semtindeki Ordu Caddesi ve çevresindeki sokaklar, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapatıldı.
Buna göre; yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek. Dün hayata geçirilen kararla birlikte, cadde ve sokaklarda esnaflık yapan vatandaşlar durumdan memnun olduklarını belirttiler.