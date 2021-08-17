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Laleli'de Ordu Caddesi ve çevresi araç trafiğine kapatıldı

İstanbul'da en önemli semtlerinden olan Laleli'de Ordu Caddesi ile çevre sokaklar trafiğe kapatıldı. Bölge esnafı yayalaştırmadan memnuniyetini dile getirirken, bundan böyle birçok turiste ev sahipliği yapan Ordu Caddesi ve çevresi 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe açık olmayacak.

17.08.2021 15:20 - Son Güncelleme: 17.08.2021 15:20
Laleli’de Ordu Caddesi ve çevresi araç trafiğine kapatıldı

İstanbul'un Tarihi Yarımda'da bulunan önemli semtlerinden Laleli'nin Ordu Caddesi ile çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Esnaf, yayalaştırmadan memnun olduğunu dile getirdi.

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Laleli’de Ordu Caddesi ve çevresi araç trafiğine kapatıldı

Fatih'e bağlı önemli bir çekim merkezi olan ve her gün dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Laleli semtindeki Ordu Caddesi ve çevresindeki sokaklar, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapatıldı.

Laleli’de Ordu Caddesi ve çevresi araç trafiğine kapatıldı

Buna göre; yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek. Dün hayata geçirilen kararla birlikte, cadde ve sokaklarda esnaflık yapan vatandaşlar durumdan memnun olduklarını belirttiler.

Laleli’de Ordu Caddesi ve çevresi araç trafiğine kapatıldı

"ARAÇLAR OLMADIĞI İÇİN KAVGA, GÜRÜLTÜ OLMUYOR"
Bölgede faaliyet gösteren otelin müdürü Tamer Kanar, "Alınan karar bizim için de iyi oldu. Araçlar olmadığı için kavga, gürültü olmuyor. Tüm firmaların plakaları kayıtlı. Plakayı tanıtarak içeri girebiliyorlar.

Laleli’de Ordu Caddesi ve çevresi araç trafiğine kapatıldı

Tanımlı olan esnaf araçları, gün içerisinde de girebiliyorlar. Sadece yabancı araçlar giremiyor. Turistler için de iyi oldu. İnsanlar birbirlerine çarpmadan yürüyebiliyor. Herkes memnun" dedi.

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