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Dünyanın en büyük yatları arasında! 'Lady Lara' Marmaris'te

Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan "Lady Lara" Muğla Marmaris'e geldi. 4 katlı olan ve 91 metre uzunluğundaki "Lady Lara" Rus iş insanı Alexander Machkevitch'a ait.

AA
17.08.2021 17:09 - Son Güncelleme: 17.08.2021 17:09
Dünyanın en büyük yatları arasında! ’Lady Lara’ Marmaris’te

Cayman Adaları bayraklı mega yat "Lady Lara", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

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Dünyanın en büyük yatları arasında! ’Lady Lara’ Marmaris’te

Rus iş insanı Alexander Machkevitch'e ait olduğu belirtilen 4 katlı yat, Hisarönü Körfezi'nde açıklarında demirledi.

Dünyanın en büyük yatları arasında! ’Lady Lara’ Marmaris’te

Machkevitch'in ailesinin ve yakın dostlarının bulunduğu, 91 metre uzunluğundaki yat görenlerin dikkatini çekti.

Dünyanın en büyük yatları arasında! ’Lady Lara’ Marmaris’te

Spor salonu, yüzme havuzu ve helikopter pistine sahip Lady Lara, dünyanın en büyük yatları arasında gösteriliyor.

Dünyanın en büyük yatları arasında! ’Lady Lara’ Marmaris’te
Dünyanın en büyük yatları arasında! ’Lady Lara’ Marmaris’te
Dünyanın en büyük yatları arasında! ’Lady Lara’ Marmaris’te
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