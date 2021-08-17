Dünyanın en büyük yatları arasında! 'Lady Lara' Marmaris'te
Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan "Lady Lara" Muğla Marmaris'e geldi. 4 katlı olan ve 91 metre uzunluğundaki "Lady Lara" Rus iş insanı Alexander Machkevitch'a ait.
17.08.2021 17:09
- Son Güncelleme: 17.08.2021 17:09
Rus iş insanı Alexander Machkevitch'e ait olduğu belirtilen 4 katlı yat, Hisarönü Körfezi'nde açıklarında demirledi.
Spor salonu, yüzme havuzu ve helikopter pistine sahip Lady Lara, dünyanın en büyük yatları arasında gösteriliyor.