Sağlığınız için parmaklarınızı test edin; Ellerdeki bu belirti akciğer kanserinin habercisi olabilir!
Uzmanlar, evde uygulayabileceğiniz basit bir parmak testinin, akciğer sağlığınız hakkında önemli ipuçları verebileceğini belirtiyor. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerin yanı sıra, bu yöntemle akciğerlerinizin işleyişini değerlendirebilirsiniz.
takvim.com.tr Akciğer sağlığı, genel sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Uzmanlar, evde kolayca uygulayabileceğiniz bir parmak testinin, akciğerlerinizin durumunu değerlendirmede önemli bir araç olabileceğini vurguluyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi belirtiler, akciğer sağlığıyla ilgili olumsuz durumların habercisi olabilir. Bu test, potansiyel sağlık sorunlarını erken tespit etmenize yardımcı olabilir. İşte, akciğer sağlığınızı kontrol etmek için uygulayabileceğiniz bu basit yöntem… AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?
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Akciğer kanseri, farklı belirtilerle kendini gösterebilir ve hastalığın ilerleme sürecine bağlı olarak semptomlar şiddetlenebilir. En sık görülen belirtiler arasında geçmeyen ve giderek kötüleşen öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, yutkunma güçlüğü ve ani kilo kaybı yer alır.
◼ Bunun yanı sıra erken evrelerde görülebilen kanlı balgam,
akciğer kanserinin önemli işaretlerinden biridir. Ayrıca, tümörün göğüste bulunan laringeal sinire baskı yapması sonucu ses kısıklığı veya seste belirgin değişimler yaşanabilir.
◼ Kanser hücreleri, sağlıklı hücrelere göre daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğundan vücut normalden daha fazla kalori yakarak istemsiz kilo kaybına yol açabilir. Kırmızı kan hücrelerinin azalması ise halsizlik, yorgunluk ve genel bir bitkinlik hissi yaratabilir.
AKCİĞER KANSERİ NASIL BELLİ OLUR? Roy Castle Akciğer Kanseri Vakfı, bu basit test için şu sorunun sorulmasını öneriyor: İki tırnak arasında küçük, elmas şeklinde bir boşluk var mı? Eğer bu boşluk yoksa, parmak uçlarında şişme olabilir. Bu durum, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarının %35'inde ve küçük hücreli akciğer kanseri hastalarının %4'ünde gözlemlenen bir belirti olabilir.
Vakfın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Elmas şeklindeki boşluğun olmaması doğrudan akciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmez, ancak bir belirti olabilir. Eğer tırnaklarınızda şekil bozukluğu fark ediyorsanız, bir doktora danışmalısınız." EĞER BU DEĞİŞİKLİĞİ FARK EDERSENİZ DOKTORA GÖRÜNÜN
◼ Özellikle küçük hücreli olmayan
akciğer kanseri hastalarının %35'inde ve küçük hücreli akciğer kanseri hastalarının %4'ünde görülen parmak şişmesi, önemli bir uyarıcı olabilir. Uzmanlar, eğer parmak uçlarınız daha şişkin, bombeli ve tırnaklarınız normalden daha kıvrımlı hale geliyorsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanız gerektiğini vurguluyor.