Sağlığınız için parmaklarınızı test edin; Ellerdeki bu belirti akciğer kanserinin habercisi olabilir!

AKCİĞER KANSERİ NASIL BELLİ OLUR?

Roy Castle Akciğer Kanseri Vakfı, bu basit test için şu sorunun sorulmasını öneriyor: İki tırnak arasında küçük, elmas şeklinde bir boşluk var mı? Eğer bu boşluk yoksa, parmak uçlarında şişme olabilir. Bu durum, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarının %35'inde ve küçük hücreli akciğer kanseri hastalarının %4'ünde gözlemlenen bir belirti olabilir.

Vakfın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Elmas şeklindeki boşluğun olmaması doğrudan akciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmez, ancak bir belirti olabilir. Eğer tırnaklarınızda şekil bozukluğu fark ediyorsanız, bir doktora danışmalısınız."