Laboratuvarda yetiştirdiler! Bu mantarın kilosu 4 bin lira
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde laboratuvar ortamında kültürü yapılan ve seralarda yetiştirilen 4 çeşit mantar fiyatıyla dikkat çekiyor. Kilosu 20 liradan başlayan mantarların fiyatları 4 bin lirayı buluyor.
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde kültür, istiridye, şitaki ve reishi mantarları konusunda kültürleştirme çalışması yapılarak sera ortamında yetişmeleri sağlandı. Bu sayede mantarlar hem yemeklerde hem de tıbbi alanlarda kullanılabiliyor. Mantarların kilosu 20 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Açılan mantar yetiştiriciliği kursları sayesinde mantar yetiştirmek isteyenlere eğitim veriliyor.
"FİYATI 3- 4 BİN LİRAYI GEÇİYOR'"
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Ar- Ge çalışmaları yaptıklarını, mantarları laboratuvar ortamında ürettiklerini belirterek, "Biz laboratuvarlarımızda her türlü mantarın Ar- Ge çalışmasını yapıyoruz. Aynı zamanda bunların kompost hazırlanması, tohumlama çalışmalarını da yapıyoruz.
"EĞİTİM ALINMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"
Mantarların yetiştirilmesi için özel bazı şartlar gerektiğini ifade eden Kaya, "Bu konuda eğitim alınmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Mantarlar normal bitki gibi yetişmiyor. Farklı organizmalar ve farklı koşullar istiyorlar. İklimlendirmelerinin iyi yapılması, antiseptik olarak iyi ayarlanması gerekir.