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Laboratuvarda yetiştirdiler! Bu mantarın kilosu 4 bin lira

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde laboratuvar ortamında kültürü yapılan ve seralarda yetiştirilen 4 çeşit mantar fiyatıyla dikkat çekiyor. Kilosu 20 liradan başlayan mantarların fiyatları 4 bin lirayı buluyor.

25.02.2021 09:36 - Son Güncelleme: 25.02.2021 09:41
Laboratuvarda yetiştirdiler! Bu mantarın kilosu 4 bin lira

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde kültür, istiridye, şitaki ve reishi mantarları konusunda kültürleştirme çalışması yapılarak sera ortamında yetişmeleri sağlandı. Bu sayede mantarlar hem yemeklerde hem de tıbbi alanlarda kullanılabiliyor. Mantarların kilosu 20 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Açılan mantar yetiştiriciliği kursları sayesinde mantar yetiştirmek isteyenlere eğitim veriliyor.

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Laboratuvarda yetiştirdiler! Bu mantarın kilosu 4 bin lira

"FİYATI 3- 4 BİN LİRAYI GEÇİYOR'"
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Ar- Ge çalışmaları yaptıklarını, mantarları laboratuvar ortamında ürettiklerini belirterek, "Biz laboratuvarlarımızda her türlü mantarın Ar- Ge çalışmasını yapıyoruz. Aynı zamanda bunların kompost hazırlanması, tohumlama çalışmalarını da yapıyoruz.

Laboratuvarda yetiştirdiler! Bu mantarın kilosu 4 bin lira

Tıbbi mantarlar içinde en popüler olanı 'reishi mantarı'. Uzak Doğu'da bilinen, ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşan bir mantardır. Yemeklik olarak uygun değil, sert ve odunsu bir yapısı var. Ayrıca, suyu da yapılıp tıbbi amaçlarla kullanılıyor. Çayı yapılıp içilebiliyor, kahvelere konulabiliyor.

Laboratuvarda yetiştirdiler! Bu mantarın kilosu 4 bin lira

Pazarı bulunursa toptan satış fiyatları 500 lira ile bin lira arasında değişiyor. Perakende satış fiyatları 3- 4 bin liraları geçiyor. Son ürün haline getirildiğinde fiyatların daha da artması mümkün" dedi.

Laboratuvarda yetiştirdiler! Bu mantarın kilosu 4 bin lira

"EĞİTİM ALINMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"
Mantarların yetiştirilmesi için özel bazı şartlar gerektiğini ifade eden Kaya, "Bu konuda eğitim alınmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Mantarlar normal bitki gibi yetişmiyor. Farklı organizmalar ve farklı koşullar istiyorlar. İklimlendirmelerinin iyi yapılması, antiseptik olarak iyi ayarlanması gerekir.