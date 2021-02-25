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Boğularak öldürüldü! 20 yaşındaki Ayşe Nazlı'dan geriye bu görüntüler kaldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, parkta tanıştığı bir kişi tarafından boğularak öldürülen ve ormanlık alana battaniyeye sarılı şekilde cansız bedeni bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'dan (20) geriye, dans ederken çekilen görüntüleri kaldı.

25.02.2021 09:54 - Son Güncelleme: 25.02.2021 10:02
Boğularak öldürüldü! 20 yaşındaki Ayşe Nazlı'dan geriye bu görüntüler kaldı

Menderes ilçesinde, 19 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında bir orman görevlisi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi olduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek olay yerine şerit çekti.

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Boğularak öldürüldü! 20 yaşındaki Ayşe Nazlı'dan geriye bu görüntüler kaldı

Yapılan incelemede, ölen kişinin 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı olduğu ve genç kızın yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Boğularak öldürüldü! 20 yaşındaki Ayşe Nazlı'dan geriye bu görüntüler kaldı

Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin bulunduğu yerde çalışma yaptı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ayşe Nazlı Kınacı'nın 12 Şubat tarihinde Konak ilçesindeki evinden kendi rızası ile ayrılarak Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde oturan sevgilisi R.S.'nin yanına gittiği tespit edildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan R.S.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile tartıştığı ve Kınacı'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini söylediği belirtildi.

Boğularak öldürüldü! 20 yaşındaki Ayşe Nazlı'dan geriye bu görüntüler kaldı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir araca bindiğini tespit etti. Aracın T.Ö.İ.'ye ait olduğu belirlenirken, jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.Ö.İ.'nin çelişkili ifadeler verdiği ve daha sonra da cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Boğularak öldürüldü! 20 yaşındaki Ayşe Nazlı'dan geriye bu görüntüler kaldı

Taylan Özgür İmal'in ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını daha sonra araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada birlikte vakit geçirdiklerini söylediği belirtildi. Taylan Özgür İmal'in Ayşe Nazlı Kınacı ile kavga ettiklerini ve sinirlenmesi üzerine Kınacı'yı elleri ile boğduğunu söylediği ifade edildi.