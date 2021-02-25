Boğularak öldürüldü! 20 yaşındaki Ayşe Nazlı'dan geriye bu görüntüler kaldı
İzmir'in Menderes ilçesinde, parkta tanıştığı bir kişi tarafından boğularak öldürülen ve ormanlık alana battaniyeye sarılı şekilde cansız bedeni bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'dan (20) geriye, dans ederken çekilen görüntüleri kaldı.
Yapılan incelemede, ölen kişinin 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı olduğu ve genç kızın yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin bulunduğu yerde çalışma yaptı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ayşe Nazlı Kınacı'nın 12 Şubat tarihinde Konak ilçesindeki evinden kendi rızası ile ayrılarak Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde oturan sevgilisi R.S.'nin yanına gittiği tespit edildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan R.S.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile tartıştığı ve Kınacı'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini söylediği belirtildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir araca bindiğini tespit etti. Aracın T.Ö.İ.'ye ait olduğu belirlenirken, jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.Ö.İ.'nin çelişkili ifadeler verdiği ve daha sonra da cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
Taylan Özgür İmal'in ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını daha sonra araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada birlikte vakit geçirdiklerini söylediği belirtildi. Taylan Özgür İmal'in Ayşe Nazlı Kınacı ile kavga ettiklerini ve sinirlenmesi üzerine Kınacı'yı elleri ile boğduğunu söylediği ifade edildi.