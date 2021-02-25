SON DAKİKA: Eski sevgili dehşeti: Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım

EVE GELDİ KENDİNİ KESTİ!

Evime gelip beni darbetmeye kalktı. Gözerimin önünde kendini kesti, ya katilin olacağım ya benim olacaksın dedi. Barıştım demezsen kesmeye devam ederim, sonra da seni keserim dedi. Ben ölmek istemiyorum, bu artık sevgiden aşktan öte takıntı haline getirdi " ifadelerini kullandı. Koç'un yakın arkadaşı olan ve güzellik uzmanı Ela Çekiç'i de sosyal medya üzerinden tehdit etti.