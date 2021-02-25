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SON DAKİKA: Eski sevgili dehşeti: Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi Elvan Koç, ayrıldığı sevgilisi taradından ölümle tehdit edilince polise gitti. Eski sevgili ayrılıktan sorumlu tuttuğu Elvan Koç'un çocukluk arkadaşını da kezzap atıp yakmakla tehdit etti. Elvan Koç'un sapık eski erkek arkadaşının "Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım" mesajı ve diğer mesajları da şoke etti.

25.02.2021 08:54 - Son Güncelleme: 25.02.2021 08:54
SON DAKİKA: Eski sevgili dehşeti: Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım

İstanbul'da ayrıldığı eski sevgilisinden ölüm tehdidi alan üniversite öğrencisi Elvan Koç çareyi polise gitmekte buldu. Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili bu ayrılıktan sorumlu tuttuğu Elvan Koç'un çocukluk arkadaşını da kezzap atıp yüzünü parçalamakla, yakmakla tehdit etti.
Fotoğraf: Elvan Koç'un arkadaşı Ela Çekiç

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SON DAKİKA: Eski sevgili dehşeti: Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım

Sabah'a konuşan Elvan Koç: "2 yıl ilişkimiz oldu. Bana gerçek yüzünü göstermedi" dedi ve başına bela olan şahsın aslında uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Elvan Koç "Ölmek istemiyorum" diyerek yaşadığı kabusu anlatırken olaya dair şoke eden whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar:

SON DAKİKA: Eski sevgili dehşeti: Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI!
Elvan Koç: "Onunla 2 yıl ilişkimiz oldu. Bana asıl yüzünü göstermemiş. Meğer uyuşturucu bağımlısıymış. Öğrenince ayrılmak istedim.

SON DAKİKA: Eski sevgili dehşeti: Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım

EVE GELDİ KENDİNİ KESTİ!
Evime gelip beni darbetmeye kalktı. Gözerimin önünde kendini kesti, ya katilin olacağım ya benim olacaksın dedi. Barıştım demezsen kesmeye devam ederim, sonra da seni keserim dedi. Ben ölmek istemiyorum, bu artık sevgiden aşktan öte takıntı haline getirdi " ifadelerini kullandı. Koç'un yakın arkadaşı olan ve güzellik uzmanı Ela Çekiç'i de sosyal medya üzerinden tehdit etti.

SON DAKİKA: Eski sevgili dehşeti: Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım

Ela Çekiç; "Elvan benden senin yüzünden ayrıldı. Sorumlu sensin. Güzelliğine çok güveniyorsun seni kezzap atıp yakarım dedi. Sürekli mesajlar atıp duruyor" ifadelerini kullandı.