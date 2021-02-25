SON DAKİKA: Eski sevgili dehşeti: Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım
Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi Elvan Koç, ayrıldığı sevgilisi taradından ölümle tehdit edilince polise gitti. Eski sevgili ayrılıktan sorumlu tuttuğu Elvan Koç'un çocukluk arkadaşını da kezzap atıp yakmakla tehdit etti. Elvan Koç'un sapık eski erkek arkadaşının "Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım" mesajı ve diğer mesajları da şoke etti.
25.02.2021 08:54
- Son Güncelleme: 25.02.2021 08:54
İstanbul'da ayrıldığı eski sevgilisinden ölüm tehdidi alan üniversite öğrencisi Elvan Koç çareyi polise gitmekte buldu. Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili bu ayrılıktan sorumlu tuttuğu Elvan Koç'un çocukluk arkadaşını da kezzap atıp yüzünü parçalamakla, yakmakla tehdit etti.
Fotoğraf: Elvan Koç'un arkadaşı Ela Çekiç
EVE GELDİ KENDİNİ KESTİ!
Evime gelip beni darbetmeye kalktı. Gözerimin önünde kendini kesti, ya katilin olacağım ya benim olacaksın dedi. Barıştım demezsen kesmeye devam ederim, sonra da seni keserim dedi. Ben ölmek istemiyorum, bu artık sevgiden aşktan öte takıntı haline getirdi " ifadelerini kullandı. Koç'un yakın arkadaşı olan ve güzellik uzmanı Ela Çekiç'i de sosyal medya üzerinden tehdit etti.