KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? Açıklama geldi! 2023 Şubat, Mart,Nisan, Mayıs, Haziran KYK ertlendi mi? Depoito iadesi...
KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası birçok gelişme yaşanıyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından en sık aratılanlar arasında YK yurt ücretleri ödenecek mi sorusu yer alıyor. Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Erdoğan, yaz mevsimine kadar, üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiğini açıklayarak, KYK yurtlarının depremzedelere açıldığını belirtti. Bununla birlikte 'Yurtlar boşaltılacak mı, ne zaman " sorusunun yanıtı aranıyor. İşte son dakika KYK yurt ücreti geri alma ve tüm merak edilenler...
KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusu merak ediliyor. Öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş karar duyuruldu. Erdoğan, ''Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını bu işlerde kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz." dedi. Peki, KYK yurt ücretleri ödenecek mi? İşte detaylar...
AÇIKLAMA GELDİ
Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin paralarının iade edileceğini; depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini açıkladı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin paralarının iade edileceğini; depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini açıkladı.