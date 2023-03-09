KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? Açıklama geldi! 2023 Şubat, Mart,Nisan, Mayıs, Haziran KYK ertlendi mi? Depoito iadesi...

AÇIKLAMA GELDİ

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin paralarının iade edileceğini; depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini açıkladı.

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