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Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Bu kadarı da olmaz' dedirten tesadüf Kahramanmaraş ve Gaziantep... Deprem sonrası ortaya çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde can kaybı ve yıkıma yol açarken bir yandan da tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı... Can mal ve kaybının giderek arttığı şehirlerdeki depremzedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Özellikle sosyal medya yardım çağrıları hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün bir sosyal medya kullanıcının yaptığı bir paylaşım ise 'tesadüfün bu kadarı' dedirten cinsten.

11.02.2023 12:38 - Son Güncelleme: 11.02.2023 12:38
Sosyal medya bunu konuşuyor! ’Bu kadarı da olmaz’ dedirten tesadüf Kahramanmaraş ve Gaziantep... Deprem sonrası ortaya çıktı

Sosyal medyada depremzedeler içinn pek yardım çağrısı yapılırken ilginç detaylar da ortaya çıkıyor.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! ’Bu kadarı da olmaz’ dedirten tesadüf Kahramanmaraş ve Gaziantep... Deprem sonrası ortaya çıktı

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! ’Bu kadarı da olmaz’ dedirten tesadüf Kahramanmaraş ve Gaziantep... Deprem sonrası ortaya çıktı

Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sosyal medya bunu konuşuyor! ’Bu kadarı da olmaz’ dedirten tesadüf Kahramanmaraş ve Gaziantep... Deprem sonrası ortaya çıktı

10 ildeki depremzedeler için sosyal medyada pek çok yardım çağrısı yapırlırken bir sosyal medya kullanıcının paylaştığı detay sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medya bunu konuşuyor! ’Bu kadarı da olmaz’ dedirten tesadüf Kahramanmaraş ve Gaziantep... Deprem sonrası ortaya çıktı

O paylaşım Maraş ve Antep', Kahraman ve Gazi ünvanlarının verildiği günleri paylaşan sosyal medya kullanıcısının paylaşımı kısa sürede viral oldu.

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