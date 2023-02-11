Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Bu kadarı da olmaz' dedirten tesadüf Kahramanmaraş ve Gaziantep... Deprem sonrası ortaya çıktı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde can kaybı ve yıkıma yol açarken bir yandan da tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı... Can mal ve kaybının giderek arttığı şehirlerdeki depremzedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Özellikle sosyal medya yardım çağrıları hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün bir sosyal medya kullanıcının yaptığı bir paylaşım ise 'tesadüfün bu kadarı' dedirten cinsten.
11.02.2023 12:38 - Son Güncelleme: 11.02.2023 12:38
AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi.