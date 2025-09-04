takvim-logo

KYK yurt tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 aylık ücret listesi: 2025-2026 KYK yurt ücretleri ne kadar?

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm sunan KYK yurtlarının 2025-2026 dönemi ücretleri netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda, tiplere göre değişen fiyatlar 750 TL ile 1.250 TL arasında belirlendi. Öğrenciler bu fiyatlara ek olarak günlük yemek yardımından da faydalanabilecek.

Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, öğrencilerin en büyük gündem maddesi olan barınma sorunu için beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının 2025-2026 dönemi ücretlerini duyurdu. Yurt tiplerine göre farklılık gösteren fiyatlar, bu yıl 750 TL'den başlayarak 1.250 TL'ye kadar yükseliyor. Öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Bu yeni fiyatlandırma, öğrencilerin bütçe planlamalarını yapmalarına yardımcı oluyor.

🏠 KYK Yurt Ücretleri 2025-2026

Bu yıl yurt ücretlerinde yaklaşık %40 oranında artış yapıldı. Altı farklı tipte yurt odası bulunuyor ve ücretler 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor. İşte yeni tablo:

Yurt Tipi 2024 Ücreti (TL) 2025 Ücreti (TL)
1. Tip 517,50 750
2. Tip 607,50 850
3. Tip 607,50 850
4. Tip 720 1.050
5. Tip 765 1.150
6. Tip 855 1.250

📌 KYK Yurt Tipleri Ne Anlama Geliyor?

  • 1. ve 2. Tip Yurtlar: Daha temel imkanlara sahip, ortak kullanım alanlarıyla öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılıyor.

  • 3. Tip: Odalar genellikle 2-4 kişilik. Çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunuyor.

  • 4. Tip: Oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik. Donanım olarak orta seviye.

  • 5. Tip: İkinci en iyi yurt kategorisinde. Donanım daha gelişmiş, ücret ve depozito da buna göre daha yüksek.

  • 6. Tip: En modern ve donanımlı KYK yurtları. Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde, en yüksek ücretli tip.

Fotoğraflar: AA