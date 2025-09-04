KYK yurt tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 aylık ücret listesi: 2025-2026 KYK yurt ücretleri ne kadar?

Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, öğrencilerin en büyük gündem maddesi olan barınma sorunu için beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının 2025-2026 dönemi ücretlerini duyurdu. Yurt tiplerine göre farklılık gösteren fiyatlar, bu yıl 750 TL'den başlayarak 1.250 TL'ye kadar yükseliyor. Öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Bu yeni fiyatlandırma, öğrencilerin bütçe planlamalarını yapmalarına yardımcı oluyor.