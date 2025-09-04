KYK yurt tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 aylık ücret listesi: 2025-2026 KYK yurt ücretleri ne kadar?
Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm sunan KYK yurtlarının 2025-2026 dönemi ücretleri netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda, tiplere göre değişen fiyatlar 750 TL ile 1.250 TL arasında belirlendi. Öğrenciler bu fiyatlara ek olarak günlük yemek yardımından da faydalanabilecek.
🏠 KYK Yurt Ücretleri 2025-2026
Bu yıl yurt ücretlerinde yaklaşık %40 oranında artış yapıldı. Altı farklı tipte yurt odası bulunuyor ve ücretler 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor. İşte yeni tablo: