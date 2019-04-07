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Kuzu kapama nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik kuzu kapama tarifi

Yapımı kolay olan lezzeti ise şahane bir yemek olan kuzu kapama saray mutfaklarından günümüze kadar ulaşmıştır. Et yemeklerini sevenler için kuzu etinden yapılan ve sebzelerle daha da lezzetlendirilen kuzu kapamanın nasıl yapıldığını anlattık. Özellikle İstanbul halkının ünlü yemeği kuzu kapama tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

07.04.2019 17:02 - Son Güncelleme: 07.04.2019 17:02
Kuzu kapama nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik kuzu kapama tarifi

Yapımı kolay olan lezzeti ise şahane bir yemek olan kuzu kapama saray mutfaklarından günümüze kadar ulaşmıştır. Et yemeklerini sevenler için kuzu etinden yapılan ve sebzelerle daha da lezzetlendirilen kuzu kapamanın nasıl yapıldığını anlattık. Özellikle İstanbul halkının ünlü yemeği kuzu kapama tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

Kuzu kapama nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik kuzu kapama tarifi

Vitamin kaynağı olan kırmızı et kuzu kapama tarifi ile lezzetli bir sunum yapıyor. Türk mutfağında çok sevilen yapılan kuzu kapama tarifi nasıl olur? Özellikle çalışan kadınlar kuzu kapamanın en kolay nasıl yapıldığını araştırıyor.

Kuzu kapama nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik kuzu kapama tarifi

Saray mutfaklarında pişen et yemeklerine baktığımızda kuzu kapamaya Osmanlı'nın son döneminde rastlayabilmekteyiz. Kuzu kapama İstanbul halk mutfağının gözde yemeği olarak günümüzdeki restoranlarda da yemek mümkün.

Kuzu kapama nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik kuzu kapama tarifi

İstanbul mutfağına özgü yemeklerden biri olan kuzu kapamanın adını gelin kaynana atışmasından aldığı rivayet edilmektedir. Rivayete göre bir zamanlar gelin kuzu etinden güzel bir yemek yapar, çocuklarına yedirince azalan eti kocası için bir kenara koyar. Acıkan kaynanası mutfakta ne var diye bakmaya gittiğinde bir bakar ki kalan az etin üstü kapalı. "Gelin bundan başka yemek yok mu ki kuzuyu kapattın*" der.

Kuzu kapama nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik kuzu kapama tarifi

Saray mutfağı araç ve gereçlerinin sergilendiği müzelerde görülen kenarı kulplu, üzeri kapaklı, kalaylı, orta derinlikte, iki kulplu tavaların kuzu kapama gibi çeşitli et yemekleri için kullanıldığını söylemek mümkündür.

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