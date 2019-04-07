Kuzu kapama nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik kuzu kapama tarifi
Yapımı kolay olan lezzeti ise şahane bir yemek olan kuzu kapama saray mutfaklarından günümüze kadar ulaşmıştır. Et yemeklerini sevenler için kuzu etinden yapılan ve sebzelerle daha da lezzetlendirilen kuzu kapamanın nasıl yapıldığını anlattık. Özellikle İstanbul halkının ünlü yemeği kuzu kapama tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
Yapımı kolay olan lezzeti ise şahane bir yemek olan kuzu kapama saray mutfaklarından günümüze kadar ulaşmıştır. Et yemeklerini sevenler için kuzu etinden yapılan ve sebzelerle daha da lezzetlendirilen kuzu kapamanın nasıl yapıldığını anlattık. Özellikle İstanbul halkının ünlü yemeği kuzu kapama tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
İstanbul mutfağına özgü yemeklerden biri olan kuzu kapamanın adını gelin kaynana atışmasından aldığı rivayet edilmektedir. Rivayete göre bir zamanlar gelin kuzu etinden güzel bir yemek yapar, çocuklarına yedirince azalan eti kocası için bir kenara koyar. Acıkan kaynanası mutfakta ne var diye bakmaya gittiğinde bir bakar ki kalan az etin üstü kapalı. "Gelin bundan başka yemek yok mu ki kuzuyu kapattın*" der.