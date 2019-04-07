Kuzu kapama nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik kuzu kapama tarifi

İstanbul mutfağına özgü yemeklerden biri olan kuzu kapamanın adını gelin kaynana atışmasından aldığı rivayet edilmektedir. Rivayete göre bir zamanlar gelin kuzu etinden güzel bir yemek yapar, çocuklarına yedirince azalan eti kocası için bir kenara koyar. Acıkan kaynanası mutfakta ne var diye bakmaya gittiğinde bir bakar ki kalan az etin üstü kapalı. "Gelin bundan başka yemek yok mu ki kuzuyu kapattın*" der.