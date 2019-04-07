Küflenmiş domateslerinizi atmayın! İşte ev işlerinde hayat kurtaran pratik bilgiler

Buzdolabınızda bozulmaya yüz tutmuş dilimli domatesleriniz varsa çöpe atmadan önce bir kere daha düşünün. Yapacağınız tek şey, bozulmuş domates dilimlerini bir miktar toprağa ekmek ve her gün sulamak... Böylelikle birkaç hafta sonra yeni domatesler elde edebilirsiniz.

