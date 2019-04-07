Küflenmiş domateslerinizi atmayın! İşte ev işlerinde hayat kurtaran pratik bilgiler
Evinizdeki domatesin çürüdüğünü görünce ne yaparsınız? Hemen çöpe atarsınız değil mi? İşte size daha önce hiç duymadığınız bir bilgi. Ev işlerinde birçoğumuz için zor görünen sorunların, aslında çok kolay çözümleri var. Mesela halınıza yapışan tüyler, kıyafetlerde oluşan istenmeyen delikler... İşte, okudukça şaşıp kalacağınız birbirinden pratik yöntemler...
07.04.2019 16:51
- Son Güncelleme: 07.04.2019 16:51
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