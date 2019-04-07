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Küflenmiş domateslerinizi atmayın! İşte ev işlerinde hayat kurtaran pratik bilgiler

Evinizdeki domatesin çürüdüğünü görünce ne yaparsınız? Hemen çöpe atarsınız değil mi? İşte size daha önce hiç duymadığınız bir bilgi. Ev işlerinde birçoğumuz için zor görünen sorunların, aslında çok kolay çözümleri var. Mesela halınıza yapışan tüyler, kıyafetlerde oluşan istenmeyen delikler... İşte, okudukça şaşıp kalacağınız birbirinden pratik yöntemler...

07.04.2019 16:51 - Son Güncelleme: 07.04.2019 16:51
Küflenmiş domateslerinizi atmayın! İşte ev işlerinde hayat kurtaran pratik bilgiler

Buzdolabınızda bozulmaya yüz tutmuş dilimli domatesleriniz varsa çöpe atmadan önce bir kere daha düşünün. Yapacağınız tek şey, bozulmuş domates dilimlerini bir miktar toprağa ekmek ve her gün sulamak... Böylelikle birkaç hafta sonra yeni domatesler elde edebilirsiniz.

Küflenmiş domateslerinizi atmayın! İşte ev işlerinde hayat kurtaran pratik bilgiler

Ekmek keserken, parçalanmalarını önlemek için ekmeği keseceğiniz bıçağı kaynar suyun içinde bekletin.

Küflenmiş domateslerinizi atmayın! İşte ev işlerinde hayat kurtaran pratik bilgiler

Bilhassa evinde evcil hayvan besleyenlerin en büyük sorunu, halılara yapışan tüylerdir. Bu tüylerden kurtulmak ise sanıldığı kadar zor değil! Halınızı bir kapak yumuşatıcı ile silerseniz, halıdaki tüm tüylerin tek tek çıktığını göreceksiniz.

Küflenmiş domateslerinizi atmayın! İşte ev işlerinde hayat kurtaran pratik bilgiler

Eski duvar kağıdınız size artık cazip gelmiyor ve ondan kurtulmak istiyorsanız, 1 litre suya bir kapak yumuşatıcı ekleyin. Bu karışımı bir sünger yardımıyla duvara sürerseniz, duvar kağıdının yumuşadığını göreceksiniz. Böylelikle, duvar kağıdını duvarda iz kalmadan çıkarabilirsiniz.

Küflenmiş domateslerinizi atmayın! İşte ev işlerinde hayat kurtaran pratik bilgiler

Seyahate çıkanların en büyük sorunlarından biri de, tabanı kirli ayakkabıları nereye koyacağını bilememektir. Bir adet duş bonesini, yanınıza alacağınız ayakkabının altına geçirirseniz, ayakkabılarınızı bavulunuza kolaylıkla yerleştirebilirsiniz.

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