Seri katillerinin hayat hikayeleri kan dondurdu! Celladına "Acele et" dedi
Dünyaca ünlü seri katilleri ölümleri sırasında da dehşet saçtı. Tarihin unutmadığı bu isimler arasında öyleleleri var ki celladına "Acele et" dedi. Dünyanın en ünlü seri katillerinin birçoğu da cinayetten yakalanmadı. İşte dünyanın en ünlü seri katillerinin kan donduran hayat hikayeleri...
Pek çok katilin aksine iyi bir aile ve eğitime (Yale' den hukuk ve psikoloji diplomasına)sahip ABD'li bir seri katil ve tecavüzcüdür. 1974 - 1978 yılları arasında, ABD'nin çeşitli yerlerinde çok sayıda genç kadını öldürmüştür.
Kurbanlarının kesin sayısı bilinmeyen Bundy, 10 yılı aşkın inkâr süreci sonunda, 30'dan fazla cinayet işlediğini itiraf etmiştir. Bundy, sıklıkla, Amerikan seri katillerinin öncül örneği olarak kabul edilir.
Gerçekten de seri katil terimi ilk defa onu tanımlamak için ortaya atılmıştır. Bundy'nin bir sosyopat olduğu düşünülmektedir. İşlediği vahşi cinayetlere rağmen eğitimli, yakışıklı ve kibar bir genç adam olarak tanımlanır.
Kurbanlarını genelde sopayla döverek, bazen de boğarak öldürmüştür. Kurbanlarının çoğuna tecavüz ettiğine ve ayrıca, öldürdükten sonra da tecavüz edip, bedenlerini kestiğine inanılmaktadır.
Dean Arnold Corll (24 Aralık 1939 – 8 Ağustos 1973)
İşinin başına döndükten sonra yine yoksul cocuklara şeker dağıtan biri olarak gündeme geldi ancak özellikle erkek çocuklara ilgi göstermesi ile dikkat çekti.Bazı cocukların şikayeti üzerine bir kaç defa sorgulandı ancak serbest bırakıldı.
Şeker fabrikası kapatıldıktan sonra Houston'da elektrisyenlik yapan Corll'ın seri katil olduğu, öldürüldükten sonra suç ortağı ve katili Elwer Wayne tarafından ihbar edilmiş ve yapılan araştırmalar sonucu cinayetleri günyüzüne çıkarılmıştır.
Sadist eğilimli bir homoseksüel olan Corll'un evinde 4 köşesinde kelepçeler için demir halkalar bulunan bir işkence odası vardı. Henley polise Corll'un uyuşturucu partileri verdiğini ve genç erkeklere nasıl sado-mazoşist işkenceler edip öldürdüğünü anlattı.İspat için kayıp olduğu bilinen iki isim de verdi, bunlar polisi Corll'un kiraladığı boş bir kayıkhaneye götürdü. Bu barakanın altı kazılınca 17 ceset daha ortaya çıktı. 10 tanesi de 2 farklı yerde gömülü olarak bulundu.
Bu o zamana kadar bir katilin öldürdüğü en fazla kişi olan bir seri cinayet olayıydı.