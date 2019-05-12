Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi! İşte son hali...
İstanbul - Kocaeli ve Sakarya trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki çalışmaların yüzde 71'i tamamlandı. Yeni yolun geçtiği bölgelere 1 milyon 160 bin bitki dikimi de yapılacağı öğrenilirken, projenin 2020 yılında kullanıma açılması bekleniyor.
Aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar sona yaklaşıyor. Karayolları 69. Bölge Müdürleri Toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın 2020 yılında hizmete açılacağını söylediği, iki kıtayı birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Tamamlandığında toplam 430 kilometrelik yola sahip olacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde dev viyadükler ve tünellerin büyük bir kısmı tamamlandı. Alınan bilgilere göre, toplam 4 milyar 839 milyon 924 bin 857 dolara mal olması beklenen projenin Avrupa kesimindeki çalışmalarının yüzde 74'ü tamamlanırken Asya kesiminde ise çalışmaların yüzde 69'u tamamlandı. Yapılan çalışmalar ile projenin tamamında çalışmaların yüzde 71 oranında sonlandırıldığı öğrenildi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Çalışmaları süren Kuzey Marmara Otoyolu'nda 45 kilometre uzunluğunda ve 476 milyon dolar maliyeti olan 45 kilometrelik 4. kesim geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayın bağlantısı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.