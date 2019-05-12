BİM aktüel: 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile salı günü indirimleri belli oldu
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 14 Mayıs'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM marketler haftada iki kere güncel katalog paylaşmaktadır. Salı günü ve cuma indirimleri ile müşterilerine kampanyaları ürünleri sunuyor. Bu haftanın salı günü indirimleri belli oldu. Peki, sal günü BİM'de hangi ürünler olacak? İşte 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
12.05.2019 12:28
- Son Güncelleme: 12.05.2019 12:28
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