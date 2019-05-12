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BİM aktüel: 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile salı günü indirimleri belli oldu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 14 Mayıs'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM marketler haftada iki kere güncel katalog paylaşmaktadır. Salı günü ve cuma indirimleri ile müşterilerine kampanyaları ürünleri sunuyor. Bu haftanın salı günü indirimleri belli oldu. Peki, sal günü BİM'de hangi ürünler olacak? İşte 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

12.05.2019 12:28 - Son Güncelleme: 12.05.2019 12:28
BİM aktüel: 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile salı günü indirimleri belli oldu

14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Gıda ürünlerinin ön plana çıktığı katalogda birçok ürün müşterisini bekliyor olacak. Merakla beklenen BİM aktüel ürünleri haberimizde derledik. İşte 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

BİM aktüel: 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile salı günü indirimleri belli oldu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 MAYIS 2019)

Fındık Yağı Çotanak 5 L

• %100 Fındık yağı

BİM aktüel: 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile salı günü indirimleri belli oldu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 MAYIS 2019)

Piliç Füme Namet 150 g

• Yüksek protein, düşük yağ

BİM aktüel: 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile salı günü indirimleri belli oldu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 MAYIS 2019)

Çemeni Sıyrılmış Pastırma Amasya Et 2x100 g

BİM aktüel: 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile salı günü indirimleri belli oldu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 MAYIS 2019)

Kavurma Amasya Et 250 g

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