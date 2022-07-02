Kuyumcular bile şaşkına döndü! Dolandırıcılar bu kez 'kaplama altın' yöntemiyle piyasaya çıktı
Dolandırıcıların yeni yöntemi kuyumcuları bile şaşkına çevirdi. Hırsızlık ve dolandırıcılık olayları, kuyumcuların ortak sorunu oldu. Kuyumcu esnafı, dolandırıcıların gerçeğini aratmayan kaplama altın ile esnafı kandırmaya çalıştığını söyledi. Bir esnaf dolandırıcıların 'kaplama altın' yöntemine karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Son zamanlarda çok güzel kaplama yapıyorlar. İçi sahte oluyor. Anadolu'nun hiçbir tarafında kolay kolay anlaşılmaz sadece kimya laboratuvarlarında anlaşılır" dedi.
Dolandırıcıların yeni yöntemi kuyumcuları bile şaşkına çevirdi. Hırsızlık ve dolandırıcılık olayları, kuyumcuların ortak sorunu oldu.
En güvenli yatırım aracı olarak bilinen altının değeri her geçen gün artarken, kuyumcu esnafı da dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı kendi tedbirlerini alıyor.
Kocaeli'de daha önce dolandırıcıların ve hırsızların kurbanı olan bazı kuyumcular, şimdilerde daha bilinçli davranıyor.
Hırsızların en bilindik yönteminin 'dikkat dağıtma' olduğunu söyleyen kuyumcu esnafı Nuriye Altaş, hırsızların birkaç kişi olarak dükkana geldiklerini, bir kişinin ürünle ilgilenirken, diğerinin de hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğini ifade etti.
"GRAMAJININ TUTUP TUTMADIĞINI KONTROL EDERİZ"
Bazı şahısların sahte altın satmaya çalıştığını da ifade eden Altaş, "Sabit gramları olan ürünler vardır. Örneğin çeyrek, cumhuriyet, Reşat altın gibi.
Gerektiği zaman tezgaha alarak altının çıkardığı sesi almaya çalışırız. Bileziklerin içinde patentleri var, garantisine bakarız. Bu gibi yöntemler ile altının sahte olup olmadığını anlamaya çalışırız. Elimizle yaptığımız kontrolden emin olmadığımız durumlarda, taşa sürterek, ayar suyuyla altın olup olmadığını anlamaya çalışırız. Şüphelendiğimiz durumlarda ise atölyelere gönderip, ateşle erittiriyoruz. Bu sayede içindeki maddenin altın olup olmadığını anlıyoruz" dedi.