Kuyumcular bile şaşkına döndü! Dolandırıcılar bu kez 'kaplama altın' yöntemiyle piyasaya çıktı

Kocaeli'de daha önce dolandırıcıların ve hırsızların kurbanı olan bazı kuyumcular, şimdilerde daha bilinçli davranıyor.

Hırsızların en bilindik yönteminin 'dikkat dağıtma' olduğunu söyleyen kuyumcu esnafı Nuriye Altaş, hırsızların birkaç kişi olarak dükkana geldiklerini, bir kişinin ürünle ilgilenirken, diğerinin de hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğini ifade etti.



"GRAMAJININ TUTUP TUTMADIĞINI KONTROL EDERİZ"

Bazı şahısların sahte altın satmaya çalıştığını da ifade eden Altaş, "Sabit gramları olan ürünler vardır. Örneğin çeyrek, cumhuriyet, Reşat altın gibi.