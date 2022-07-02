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Karadeniz'de sel baskınlarına karşı yeni önlem: 125 dereye 'taşkın erken uyarı sistemi'

Son dönemde Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerine karşı harekete geçildi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 5 ilde, 125 dereye taşkın erken uyarı sistemleri kuruldu. Trabzon DSİ 22'nci Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, "Sistemle yukarı havzadaki istasyonumuz aracılığıyla suyun aşağıya 15 dakikaya kadar varacağını söyleyebiliyor, dere kenarında herhangi bir can ve mala zarar gelmemesi için tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

02.07.2022 12:33 - Son Güncelleme: 02.07.2022 12:33
Karadeniz’de sel baskınlarına karşı yeni önlem: 125 dereye ’taşkın erken uyarı sistemi’

Son dönemde Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerine karşı harekete geçildi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 5 ilde, 125 dereye taşkın erken uyarı sistemleri kuruldu.

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Karadeniz’de sel baskınlarına karşı yeni önlem: 125 dereye ’taşkın erken uyarı sistemi’

Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların yol açtığı, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

Karadeniz’de sel baskınlarına karşı yeni önlem: 125 dereye ’taşkın erken uyarı sistemi’

125 DEREYE TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULDU

Son 50 yıllık yağış miktarı, Türkiye ortalamasının 2 katının üzerinde 1270 milimetre olarak kayıtlara geçen bölgede sellere karşı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Giresun'da 49, Rize'de 35, Trabzon'da 34, Gümüşhane'de 5 ve Bayburt'ta 2 olmak üzere toplamda 125 dereye taşkın erken uyarı sistemi kuruldu.

Karadeniz’de sel baskınlarına karşı yeni önlem: 125 dereye ’taşkın erken uyarı sistemi’

Devreye alınan, kızıl ötesi görüş kabiliyetli kamerayla donatılan, sahip olduğu ultrasonik sensörün su seviyesinin yükselmesiyle uyarı mesajı gönderdiği sistemle, 15 dakika öncesinden dere ve dere yataklarına müdahale ediliyor, tahliye de dahil tedbirler alınıyor. Taşkın bölgelerine konuşlandırılan tam donanımlı DSİ'ye ait TIR ile anlık gelişmeler insansız hava araçları (İHA) ve dronlarla anbean takip ediliyor.

Karadeniz’de sel baskınlarına karşı yeni önlem: 125 dereye ’taşkın erken uyarı sistemi’

Trabzon DSİ 22'nci Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) taşkın erken uyarı sistemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

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