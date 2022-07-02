Antalya’da sağlık ekibine saldırı: Kaldırım taşlarını fırlattı

Caner D. adlı hastayı koluna girip, ambulansa kadar getiren ekipler, sedyeye uzanmasını istedi. Sedyeye yanlış uzanınca kendisini uyaran sağılık görevlilerine küfredip, tehdit eden Caner D., tedavi olmak istemediğini belirterek, başka bir ambulansın gelmesini istedi.