Antalya'da sağlık ekibine saldırı: Kaldırım taşlarını fırlattı
Antalya'da bir hasta sağlık ekibine saldırdı. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan Caner D., kendisini almaya gelen 3 kişilik sağlık ekibine çıkan tartışmada kaldırım taşları fırlattı. Bir sağlık personelini darbedip, ambulansa zarar veren Caner D. kaçarken, olay kameraya yansıdı.
02.07.2022 10:35 - Son Güncelleme: 02.07.2022 10:56
Antalya'da bir hasta sağlık ekibine saldırdı. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan Caner D., kendisini almaya gelen 3 kişilik sağlık ekibine çıkan tartışmada kaldırım taşları fırlattı.
KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDI
Ambulanstan indikten sonra da küfürlerine devam eden Caner D., Acil Tıp Teknisyeni Musa Özbay'a saldırdı. Caner D.'nin darbelerinden korunmak isteyen Özbay, eliyle ittirdi. Bunun üzerine Caner D., bu kez yerden aldığı kaldırım taşıyla Özbay'a saldırıp, yere düşürdü.