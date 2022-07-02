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Antalya'da sağlık ekibine saldırı: Kaldırım taşlarını fırlattı

Antalya'da bir hasta sağlık ekibine saldırdı. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan Caner D., kendisini almaya gelen 3 kişilik sağlık ekibine çıkan tartışmada kaldırım taşları fırlattı. Bir sağlık personelini darbedip, ambulansa zarar veren Caner D. kaçarken, olay kameraya yansıdı.

02.07.2022 10:35 - Son Güncelleme: 02.07.2022 10:56
Antalya’da sağlık ekibine saldırı: Kaldırım taşlarını fırlattı

Antalya'da bir hasta sağlık ekibine saldırdı. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan Caner D., kendisini almaya gelen 3 kişilik sağlık ekibine çıkan tartışmada kaldırım taşları fırlattı.

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Antalya’da sağlık ekibine saldırı: Kaldırım taşlarını fırlattı

Olay, 28 Haziran günü saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'göğüs ağrısı' ihbarıyla adrese gitti.

Antalya’da sağlık ekibine saldırı: Kaldırım taşlarını fırlattı

Caner D. adlı hastayı koluna girip, ambulansa kadar getiren ekipler, sedyeye uzanmasını istedi. Sedyeye yanlış uzanınca kendisini uyaran sağılık görevlilerine küfredip, tehdit eden Caner D., tedavi olmak istemediğini belirterek, başka bir ambulansın gelmesini istedi.

Antalya’da sağlık ekibine saldırı: Kaldırım taşlarını fırlattı

KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDI

Ambulanstan indikten sonra da küfürlerine devam eden Caner D., Acil Tıp Teknisyeni Musa Özbay'a saldırdı. Caner D.'nin darbelerinden korunmak isteyen Özbay, eliyle ittirdi. Bunun üzerine Caner D., bu kez yerden aldığı kaldırım taşıyla Özbay'a saldırıp, yere düşürdü.

Antalya’da sağlık ekibine saldırı: Kaldırım taşlarını fırlattı

Caner D., yere düşürdüğü Özbay'ı tekme atarak darbetti. Diğer 2 sağlık personeli ise saldırıdan korunmak için kendilerini ambulansa kilitledi.

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