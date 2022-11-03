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Kirli eller devrede alçak provokasyon! İstanbul Avcılar'da Atatürk anıtına saldırı: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Kirli eller bir kez daha devrede. Toplumun sinir uçlarını kaşımak isteyenler milli değerler üzerinden provokasyon peşinde. İstanbul Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran M.H.T. (27), adliyeye sevk edildi. Bununla birlikte saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı.

DHA
03.11.2022 16:24 - Son Güncelleme: 03.11.2022 16:37
Kirli eller devrede alçak provokasyon! İstanbul Avcılar’da Atatürk anıtına saldırı: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na dün saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı.

Atatürk anıtına saldırının görüntüsü ortaya çıktı VİDEO

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Kirli eller devrede alçak provokasyon! İstanbul Avcılar’da Atatürk anıtına saldırı: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi.

Kirli eller devrede alçak provokasyon! İstanbul Avcılar’da Atatürk anıtına saldırı: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Kirli eller devrede alçak provokasyon! İstanbul Avcılar’da Atatürk anıtına saldırı: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Çevredekiler, ekip arabasına götürülen M.H.T.'ya tepki gösterdi.

Kirli eller devrede alçak provokasyon! İstanbul Avcılar’da Atatürk anıtına saldırı: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Avcılar Kaymakamlığı, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır.

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