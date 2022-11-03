Kirli eller devrede alçak provokasyon! İstanbul Avcılar'da Atatürk anıtına saldırı: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı
Kirli eller bir kez daha devrede. Toplumun sinir uçlarını kaşımak isteyenler milli değerler üzerinden provokasyon peşinde. İstanbul Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran M.H.T. (27), adliyeye sevk edildi. Bununla birlikte saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı.
03.11.2022 16:24 - Son Güncelleme: 03.11.2022 16:37
Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na dün saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı.
Atatürk anıtına saldırının görüntüsü ortaya çıktı VİDEO