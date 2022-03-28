Bu işleri yapan paraya para demiyor! Tek sorun kuyulara girecek işçi bulunamaması! Yurt dışından talep patlaması yaşandı 5 milyon dolar kazanıyorlar!

Yurt dışından çok fazla talep görüyor. Yerin yaklaşık 100 metre derinliğinden çıkarılan lüle taşı hediyelik eşyalara dönüştürülerek Çin ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık 5 milyon dolar gelir getirdiği öğrenilen bu işte tek sıkıntı kuyulara girecek işçi bulunamaması! Lüle taşı ustası Görkem Yılmaz, bir süredir taş bulmakta zorlandıklarını ve taş çıkarılan kuyuların azaldığını belirtti. En çok pipo, sigara ağızlığı, puroluk gibi tütün içmeye yarayan ürünler tercih edildiğini söyleyen Yılmaz, ''1,5 milyon dolar olan ihracatımız şu anda 5 milyon dolara ulaştı.'' dedi.