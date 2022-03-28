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Bu işleri yapan paraya para demiyor! Tek sorun kuyulara girecek işçi bulunamaması! Yurt dışından talep patlaması yaşandı 5 milyon dolar kazanıyorlar!

Bu işi yapanlar paraya para demiyor. Eskişehir'in Sarısu, Yenişehir, Karaçay, Söğütçük, Beyazaltın, Nemli, Kümbet, Kepeztepe, Karatepe ve Karahöyük mahallelerinde yerin yaklaşık 100 metre derinliğinden çıkarılan lüle taşı, meslek erbabı olanlara milyon dolarlar kazandırıyor. Beyaz altın ya da denizköpüğü adıyla bilinen lüle taşından pipo, tespih, biblo gibi süs eşyaları yapılarak yurt dışına satılıyor. Bu mesleği yapanlar işin zorluğundan ve getirisinden bahsetti. İşte detaylar...

28.03.2022 09:08 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:08
Yurt dışından talep patlaması yaşandı 5 milyon dolar kazanıyorlar! Bu işleri yapan paraya para demiyor! Tek sorun kuyulara girecek işçi bulunamaması!

Yurt dışından çok fazla talep görüyor. Yerin yaklaşık 100 metre derinliğinden çıkarılan lüle taşı hediyelik eşyalara dönüştürülerek Çin ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık 5 milyon dolar gelir getirdiği öğrenilen bu işte tek sıkıntı kuyulara girecek işçi bulunamaması! Lüle taşı ustası Görkem Yılmaz, bir süredir taş bulmakta zorlandıklarını ve taş çıkarılan kuyuların azaldığını belirtti. En çok pipo, sigara ağızlığı, puroluk gibi tütün içmeye yarayan ürünler tercih edildiğini söyleyen Yılmaz, ''1,5 milyon dolar olan ihracatımız şu anda 5 milyon dolara ulaştı.'' dedi.

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Yurt dışından talep patlaması yaşandı 5 milyon dolar kazanıyorlar! Bu işleri yapan paraya para demiyor! Tek sorun kuyulara girecek işçi bulunamaması!

Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi ve Türkiye rezervinin yüzde 85'inin çıkarıldığı Eskişehir'de bu işi yapanlar büyük kazanç sağlıyor. Lüle taşları ustaları tarafından işlenip pipo, tespih, biblo gibi süs eşyaları haline getiriliyor. Kentin yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu sokaklardaki dükkanlarda satışa sunulan bu süs eşyalarının, çoğunluğu başta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

Yurt dışından talep patlaması yaşandı 5 milyon dolar kazanıyorlar! Bu işleri yapan paraya para demiyor! Tek sorun kuyulara girecek işçi bulunamaması!

'YILLIK İHRACAT 5 MİLYON DOLAR'

Lüle taşı ustası Görkem Yılmaz, son zamanlarda taş bulmakta zorlandıklarını ve taş çıkarılan kuyuların azaldığını ifade ederek, "Bu iş, bizim baba mesleğimiz.

Yurt dışından talep patlaması yaşandı 5 milyon dolar kazanıyorlar! Bu işleri yapan paraya para demiyor! Tek sorun kuyulara girecek işçi bulunamaması!

Doğduğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Mevcuttaki kuyularımız çok azaldı. Çünkü açık olanlar da başka maden sahiplerinin elinde olduğu için kazılmasına izin vermiyorlar.

Yurt dışından talep patlaması yaşandı 5 milyon dolar kazanıyorlar! Bu işleri yapan paraya para demiyor! Tek sorun kuyulara girecek işçi bulunamaması!

Bundan dolayı da biz taş bulmakta çok zorlanıyoruz. Dünyada sadece Eskişehir yöresinde çıkan bir taş bu. Çok değerli bir maden ve yurt dışından çok fazla talep görüyor. Özellikle Çin ve Amerika'dan çok fazla lüle taşı siparişi alıyoruz.

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