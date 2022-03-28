Bu işleri yapan paraya para demiyor! Tek sorun kuyulara girecek işçi bulunamaması! Yurt dışından talep patlaması yaşandı 5 milyon dolar kazanıyorlar!
Bu işi yapanlar paraya para demiyor. Eskişehir'in Sarısu, Yenişehir, Karaçay, Söğütçük, Beyazaltın, Nemli, Kümbet, Kepeztepe, Karatepe ve Karahöyük mahallelerinde yerin yaklaşık 100 metre derinliğinden çıkarılan lüle taşı, meslek erbabı olanlara milyon dolarlar kazandırıyor. Beyaz altın ya da denizköpüğü adıyla bilinen lüle taşından pipo, tespih, biblo gibi süs eşyaları yapılarak yurt dışına satılıyor. Bu mesleği yapanlar işin zorluğundan ve getirisinden bahsetti. İşte detaylar...
Yurt dışından çok fazla talep görüyor. Yerin yaklaşık 100 metre derinliğinden çıkarılan lüle taşı hediyelik eşyalara dönüştürülerek Çin ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık 5 milyon dolar gelir getirdiği öğrenilen bu işte tek sıkıntı kuyulara girecek işçi bulunamaması! Lüle taşı ustası Görkem Yılmaz, bir süredir taş bulmakta zorlandıklarını ve taş çıkarılan kuyuların azaldığını belirtti. En çok pipo, sigara ağızlığı, puroluk gibi tütün içmeye yarayan ürünler tercih edildiğini söyleyen Yılmaz, ''1,5 milyon dolar olan ihracatımız şu anda 5 milyon dolara ulaştı.'' dedi.
Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi ve Türkiye rezervinin yüzde 85'inin çıkarıldığı Eskişehir'de bu işi yapanlar büyük kazanç sağlıyor. Lüle taşları ustaları tarafından işlenip pipo, tespih, biblo gibi süs eşyaları haline getiriliyor. Kentin yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu sokaklardaki dükkanlarda satışa sunulan bu süs eşyalarının, çoğunluğu başta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.