Kuruluş Osman dizisinde Tekfuru kim öldürdü? Tarihteki ezoterik örgütler nasıl çalışır? (Gelmiş geçmiş en gizemli örgütler ve sırları)

Kuruluş Osman yayınlandığı ilk bölümle birlikte birçok soruyu da beraberinde getirdi. Kuruluş Osman'ın ilk bölümüne ezoterik bir örgütün Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u öldürmesi damga vurdu. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye bastı ve Tekfuru öldürdü. Peki dünya tarihinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu engellemeye çalışan gizli örgüte benzer hangi örgütler var? Bu örgütlerin amacı ne? Kimler için çalışıyorlar? İşte tarihin en karanlık gizli örgütleri...

27.11.2019 22:07 - Son Güncelleme: 27.11.2019 22:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





