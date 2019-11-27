Kuruluş Osman dizisinde Tekfuru kim öldürdü? Tarihteki ezoterik örgütler nasıl çalışır? (Gelmiş geçmiş en gizemli örgütler ve sırları)
Kuruluş Osman yayınlandığı ilk bölümle birlikte birçok soruyu da beraberinde getirdi. Kuruluş Osman'ın ilk bölümüne ezoterik bir örgütün Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u öldürmesi damga vurdu. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye bastı ve Tekfuru öldürdü. Peki dünya tarihinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu engellemeye çalışan gizli örgüte benzer hangi örgütler var? Bu örgütlerin amacı ne? Kimler için çalışıyorlar? İşte tarihin en karanlık gizli örgütleri...
İnsanlık tarihindeki gizli deneylere en çok imza atmış ülkelerden birisidir Almanya. Özellikle Nazi Almanyası.
UFO teknolojisi konusunda çalışmalar yapan "Nazi Almanyası", görünmezlik teknolojisi, zamanda yolculuk ve boyut atlaması konularıyla da yakından ilgilenmiştir.
Bu gizli deneylerle ilgili olarak en çok adı geçen örgüt: Thule Örgütü'dür.