29 Kasım BİM aktüel kataloğunda teknoloji ürünlerde büyük fırsat! Cuma günü hangi ürünler indirimli?

Türkiye'nin 81 ilinde şubesi olan BİM tarafından yapılan indirimler ve sunulan kampanyalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda birçok sürpriz ürün bulunuyor. Kataloğu yakından takip eden vatandaşlar ise hangi ürünlerin yer aldığını merak ederken fırsatlardan da yararlanmak istiyor. BİM aktüel kataloğunda bu hafta özellikle uygun fiyatla yer alan teknoloji ürünleri dikkat çekti. İşte 29 Kasım BİM aktüel kataloğu ürünlerinin listesi ve fiyatları...

27.11.2019 17:53 - Son Güncelleme: 27.11.2019 17:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





