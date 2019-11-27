GaleriYaşam

Esra Erol'da şoke eden olay! Kocası karpuz almadı diye evden kaçtı açıklamaları herkesi şaşırttı

Esra Erol'da canlı şoke eden kaçış öyküsü. 15 yıllık eşi Makbule Tunçbilek'i bulmak için Esra Erol'da programına katılan Mehmet Tunçbilek, eşinin bir kilo et karşılığında akrabasına kaçtığını iddia etti. Eşi Makbula Tunçbilek ise skandal açıklamalarda bulunarak, "Kocam 13 yıl önce ben hamileyken bana karpuz almadı. Alsaydı ben evden kaçmazdım." ifadelerini kullandı. Esra Erol'da programına katılan Mehmet Tunçbilek, yıllar sonra eşi Makbule Tunçbilek ile canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar...

27.11.2019 22:44 - Son Güncelleme: 27.11.2019 23:22
Esra Erol'da şoke eden olay! Kocası karpuz almadı diye evden kaçtı...

Esra Erol'da canlı yayınında akılalmaz kaçış öyküsü! 15 yıllık eşi Makbule Tunçbilek'i bulmak için Esra Erol'da programına katılan Mehmet Tunçbilek, eşinin bir kilo et karşılığında akrabasına kaçtığını iddia etti.

Esra Erol'da şoke eden olay! Kocası karpuz almadı diye evden kaçtı...

ATV ekranlarının fenomen programı Esra Erol'da da yine herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Mehmet Tunçbilek, evden kaçan 15 yıllık hayat arkadaşı 2 çocuk annesi Makbule Tunçbilek'i bulup boşanmak için Esra Erol'un kapısını çaldı.

Esra Erol'da şoke eden olay! Kocası karpuz almadı diye evden kaçtı...

Akrabamız dedikleri Bayram isimli bir şahıs hayatlarına girene kadar bir problem yaşamadıklarını söyleyen Mehmet Tunçbilek, eşinin Bayram Karaseyit ile kaçtığını iddia etti.

Esra Erol'da şoke eden olay! Kocası karpuz almadı diye evden kaçtı...

"Boşanıp gitseydi bana bu kadar koymazdı." diyen Mehmet Tunçbilek'in iddiasına göre eşi Makbule Tunçbilek, çocukların üzerine kapıyı kitleyip kaçtı. Kaçtıktan sonra da eşi Mehmet Tunçbilek'i arayarak "Ben Bayram'ı kaçırdım." ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da şoke eden olay! Kocası karpuz almadı diye evden kaçtı...

Kendisinin yanında birbirlerine samimi bir şekilde davrandıklarını dile getiren Mehmet Tunçbilek, eşinin karpuz almadığı için evi terk ettiğini ve Bayram Karaseyit'in de bir kilo etle onu kandırıp kaçırdığını iddia etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuruluş Osman dizisinde Tekfuru kim öldürdü? Tarihteki ezoterik örgütler nasıl çalışır? (Gelmiş geçmiş en gizemli örgütler ve sırları)
Kuruluş Osman dizisinde Tekfuru kim öldürdü? Tarihteki ezoterik örgütler nasıl çalışır? (Gelmiş geçmiş en gizemli örgütler ve sırları)