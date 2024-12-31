Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz umreye gitti! Beyazlayan saçları ve son hali dikkat çekti

Büyük bir ilgiyle karşılaşan Şaşmaz, tanınmamak için maske kullanmayı tercih etse de pek başarılı olamadı.

Dizi biteli 10 yıl geçse de ününü ve şöhretini hiç kaybetmeyen Şaşmaz'ın son hali için "Çok yaşlanmış", "Tanıyamadım yaşlanmış", "Saçlara aklar düşmüş ama hala çok karizmatik" gibi yorumlar yapıldı.