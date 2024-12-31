SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz umreye gitti! Beyazlayan saçları ve son hali dikkat çekti

Gürkan Uygun, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, yeni yıl öncesi umreye gitti. Büyük bir ilgiyle karşılaşan Şaşmaz, tanınmamak için maske kullanmayı tercih etse de pek başarılı olamadı. Öte yandan ünlü oyuncunun beyazlayan saçları ve son hali dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 11:08 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 11:08
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz umreye gitti! Beyazlayan saçları ve son hali dikkat çekti

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Polat Alemdar' karakteri ile hayranlarının gönlünde taht kuran Necati Şaşmaz, üçüncü defa umre ziyaretine gitti.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz umreye gitti! Beyazlayan saçları ve son hali dikkat çekti

Büyük bir ilgiyle karşılaşan Şaşmaz, tanınmamak için maske kullanmayı tercih etse de pek başarılı olamadı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz umreye gitti! Beyazlayan saçları ve son hali dikkat çekti

Hayranları tarafından görüntülenen Şaşmaz, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz umreye gitti! Beyazlayan saçları ve son hali dikkat çekti

Umre ziyaretinde Arap hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü oyuncunun son hali de dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz umreye gitti! Beyazlayan saçları ve son hali dikkat çekti

Dizi biteli 10 yıl geçse de ününü ve şöhretini hiç kaybetmeyen Şaşmaz'ın son hali için "Çok yaşlanmış", "Tanıyamadım yaşlanmış", "Saçlara aklar düşmüş ama hala çok karizmatik" gibi yorumlar yapıldı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz umreye gitti! Beyazlayan saçları ve son hali dikkat çekti

Öte yandan Şaşmaz, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hiç kimseyi geri çevirmedi.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz umreye gitti! Beyazlayan saçları ve son hali dikkat çekti

İşte Necati Şaşmaz'ın o görüntüleri...