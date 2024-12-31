Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz umreye gitti! Beyazlayan saçları ve son hali dikkat çekti

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Polat Alemdar' karakteri ile hayranlarının gönlünde taht kuran Necati Şaşmaz, üçüncü defa umre ziyaretine gitti.
Büyük bir ilgiyle karşılaşan Şaşmaz, tanınmamak için maske kullanmayı tercih etse de pek başarılı olamadı.
Hayranları tarafından görüntülenen Şaşmaz, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Umre ziyaretinde Arap hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü oyuncunun son hali de dikkat çekti.
Dizi biteli 10 yıl geçse de ününü ve şöhretini hiç kaybetmeyen Şaşmaz'ın son hali için "Çok yaşlanmış", "Tanıyamadım yaşlanmış", "Saçlara aklar düşmüş ama hala çok karizmatik" gibi yorumlar yapıldı.