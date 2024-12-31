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Eşini tam 19 kez istemiş! Latif Doğan evlenebilmek için kendisine koşulan şartı açıkladı!

Ünlü türkücü Latif Doğan, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Çocukluk yıllarında yaşadığı zorluklardan bahseden Doğan, "Darbuka çalarak para kazanmaya çalışıyordum" dedi. Annesi hakkında yaptığı açıklamalarıyla da yürek burkan Doğan, eşini 19 defa ailesinden istediğini ve evlenebilmek için kendisine konulan şarttan da bahsetti.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 10:49 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 10:49
Eşini tam 19 kez istemiş! Latif Doğan evlenebilmek için kendisine koşulan şartı açıkladı!

Sevilen türkücü Latif Doğan, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

Eşini tam 19 kez istemiş! Latif Doğan evlenebilmek için kendisine koşulan şartı açıkladı!

Özlem Esra Ada'nın programına katılan 57 yaşındaki Doğan, kariyeri, evliliği ve aile hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Eşini tam 19 kez istemiş! Latif Doğan evlenebilmek için kendisine koşulan şartı açıkladı!

Eşini 19 defa ailesinden istediğini dile getiren türkücü, şu ifadeleri kullandı: "Eşimle severek evlendik, ama onu almak kolay olmadı. 19 kere gittim, 19. seferde verdiler. Ancak bir şart kodular: 'Şarkı söylemeyeceksin, söylersen olmaz' dediler. Tereddüt etmeden eşimi tercih ettim ve müziği bıraktım. Ancak bu süreç kısa sürdü"

Eşini tam 19 kez istemiş! Latif Doğan evlenebilmek için kendisine koşulan şartı açıkladı!

Askerlik döneminde müzikten kopamadığını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Askerde çok iyi müzisyenlerle çalıştım, bu bana çok şey kattı. Askerden dönünce kayınpederimden izin istedim. O da izin verdi ve ekibimi kurarak Latif Doğan oldum"

Eşini tam 19 kez istemiş! Latif Doğan evlenebilmek için kendisine koşulan şartı açıkladı!

Çocuk yaşta babasını kaybeden Latif Doğan, annesi ve dört kardeşiyle yaşadığı zorlu hayat mücadelesini şu sözlerle dile getirdi: "Annem bizi okutmak için çok çabaladı. Tüm kardeşlerim okudu, bir tek ben okuyamadım.

Eşini tam 19 kez istemiş! Latif Doğan evlenebilmek için kendisine koşulan şartı açıkladı!

Çünkü 11 yaşında babam vefat edince ailenin yükü benim ve annemin üstüne bindi. Darbuka çalarak para kazanmaya çalışıyordum, annem ise kilim temizleyerek bize baktı ve kardeşlerimi okuttu. Annem gidince benim bu hayattaki dağım yıkıldı"

Eşini tam 19 kez istemiş! Latif Doğan evlenebilmek için kendisine koşulan şartı açıkladı!

"ANNEM ÖLDÜKTEN SONRA BÜYÜDÜĞÜMÜ ANLADIM"

Annesini 2 yıl önce kaybeden Doğan, bu acıyı şu sözlerle ifade etti: "Ben annem öldükten sonra büyüdüğümü anladım. Babamı küçük yaşta kaybettim ama annem ölene kadar onun çocuğuydum.

Eşini tam 19 kez istemiş! Latif Doğan evlenebilmek için kendisine koşulan şartı açıkladı!

Annem hep, 'Evladım yolda gelecek, evladım şurada' derdi. Ama artık bana 'evladım' diyen bir annem yok. Annem hayattayken Gaziantep'e işe giderken ilk uçakla gidip onu görürdüm, onunla vakit geçirirdim. Ama şimdi Gaziantep'e bile gidesim yok"