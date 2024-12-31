Eşini tam 19 kez istemiş! Latif Doğan evlenebilmek için kendisine koşulan şartı açıkladı!

Sevilen türkücü Latif Doğan, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

Özlem Esra Ada'nın programına katılan 57 yaşındaki Doğan, kariyeri, evliliği ve aile hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Eşini 19 defa ailesinden istediğini dile getiren türkücü, şu ifadeleri kullandı: "Eşimle severek evlendik, ama onu almak kolay olmadı. 19 kere gittim, 19. seferde verdiler. Ancak bir şart kodular: 'Şarkı söylemeyeceksin, söylersen olmaz' dediler. Tereddüt etmeden eşimi tercih ettim ve müziği bıraktım. Ancak bu süreç kısa sürdü"

Askerlik döneminde müzikten kopamadığını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Askerde çok iyi müzisyenlerle çalıştım, bu bana çok şey kattı. Askerden dönünce kayınpederimden izin istedim. O da izin verdi ve ekibimi kurarak Latif Doğan oldum"