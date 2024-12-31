Yılbaşı kutlamak haram mı? Dinimize göre Noel kutlamak caiz mi? İslam’da yılbaşı var mı?

Noel kutlamanın dinimize göre caiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Diyanet'e göre yılbaşı kutlamak haram mı? Müslümanların yılbaşı kutlaması günah mı kabul ediliyor? İslam'da yılbaşı var mı? İşte merak edilenler...

YILBAŞI NEDİR? Peygamberimiz Hz. Mu-hammed (S.A.S.)'in Mekke'den Medine'ye hicreti, Kamerî takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi, Hz. İsa'nın doğumu da, Milâdi takvimde yılbaşı ka-bul edilir.

Müslümanlara yılbaşı kutlamak caiz mi? Hz. İsa'nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla beraber Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa'nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri -efsanevî bir kişi olan Noel baba'nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar.

Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemekler ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun kabul edilmez.