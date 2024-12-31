Yılbaşı kutlamak haram mı? Dinimize göre Noel kutlamak caiz mi? İslam’da yılbaşı var mı?

Noel kutlamanın dinimize göre caiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Diyanet'e göre yılbaşı kutlamak haram mı? Müslümanların yılbaşı kutlaması günah mı kabul ediliyor? İslam'da yılbaşı var mı? İşte merak edilenler...
YILBAŞI NEDİR?
Peygamberimiz Hz. Mu-hammed (S.A.S.)'in Mekke'den Medine'ye hicreti, Kamerî takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi, Hz. İsa'nın doğumu da, Milâdi takvimde yılbaşı ka-bul edilir.
Müslümanlara yılbaşı kutlamak caiz mi?
Hz. İsa'nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla beraber Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa'nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri -efsanevî bir kişi olan Noel baba'nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar.
Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemekler ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun kabul edilmez.
YILBAŞINDA EV&AĞAÇ SÜSLEMEK HARAM MI?
Yeni yıla girerken en çok merak edilen konulardan biri de ağaç süslemenin günah olup olmadığı olabilir. Bu konuda da din alimlerinin dile getirdiği düşüncelere kulak verilir.
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"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır" (Ebu Davud, Libas 4) hadisinde de bu durum hakkında net bir bilgi verilmiştir. Hristiyanların adetlerine uymak ve onlar gibi davranmak İslam dini tarafından yasaklanan konular arasında yer alır.
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Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)
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Bu noktada İslam alimlerinin verdiği yanıtlar harmanlandığında ortak fikirler dikkat çeker. Müslümanların kutladığı yılbaşı ile Hristiyanların kutladığı Noel birbirinden tamamen farklıdır. Ancak yılbaşı kutlamaları Noel'den sayılabileceği için senenin bitişini onlar gibi kutlamak dinimize göre caiz kabul edilmez.