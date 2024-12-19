KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin 2024-2028 dönemini kapsayan Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisini açıklayarak, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunu güçlendirmeyi ve rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefliyor. Strateji ayrıca bölgeler arası ekonomik ve sosyal yakınsamanın sağlanması ve afet sonrası toparlanma süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik önemli adımlar içeriyor.

Küresel Entegrasyonun Güçlendirilmesi: Stratejinin İlk Hedefi Stratejinin en temel amacı, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi olarak belirlenmiş durumda.

Dijitalleşme ve mobilite artışı gibi küresel gelişmeler ışığında ülkeler arası ekonomik ve sosyal etkileşim giderek artarken bu etkileşimlerin beraberinde fırsatların yanı sıra riskleri de getirdiği gözlemlendi.

Bu bağlamda Türkiye'nin küresel ticaret ve sosyal ilişkilerdeki rolünü daha da güçlendirmek için çeşitli stratejik adımlar atılması planlanıyor.