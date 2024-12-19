KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin 2024-2028 dönemini kapsayan Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisini açıklayarak, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunu güçlendirmeyi ve rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefliyor. Strateji ayrıca bölgeler arası ekonomik ve sosyal yakınsamanın sağlanması ve afet sonrası toparlanma süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik önemli adımlar içeriyor.
Küresel Entegrasyonun Güçlendirilmesi: Stratejinin İlk Hedefi
Stratejinin en temel amacı, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi olarak belirlenmiş durumda.
Dijitalleşme ve mobilite artışı gibi küresel gelişmeler ışığında ülkeler arası ekonomik ve sosyal etkileşim giderek artarken bu etkileşimlerin beraberinde fırsatların yanı sıra riskleri de getirdiği gözlemlendi.
Bu bağlamda Türkiye'nin küresel ticaret ve sosyal ilişkilerdeki rolünü daha da güçlendirmek için çeşitli stratejik adımlar atılması planlanıyor.
İstanbul: Tek Küresel Kent
Stratejiye göre, küresel entegrasyon açısından Türkiye'nin tek küresel kenti İstanbul olarak öne çıkıyor. İstanbul, ülkenin batı bölgesinde yer alan en gelişmiş il olarak, dış hat yolcu trafiği, dış ticaret hacmi ve finans sektöründeki önemli payıyla diğer illerden ayrılmakta.
İstanbul, aynı zamanda Türkiye nüfusunun yüzde 18'ini barındırırken, yabancı uyruklu çalışanların da yaklaşık yüzde 40'ına ev sahipliği yapıyor. Bu göstergeler İstanbul'u küresel kent kategorisinde lider konumuna getiriyor.
Potansiyel Küresel İller: Ankara'dan İzmir'e
İstanbul'un liderliğinin ardından, Türkiye'de potansiyel küresel iller olarak belirlenen şehirler arasında Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya dikkat çekiyor.
Ankara, başkent olmasının getirdiği avantajlarla öne çıkıyor. Şehir, tescil edilen patentler ve finans sektöründeki büyüme ile İstanbul'un ardından potansiyel küresel iller arasında ikinci sırada yer alıyor.
İzmir ise dış ticaret, finans ve sigorta sektörleriyle dikkat çekerken, bilgi yoğun hizmet sektörlerinde Türkiye'de 3. sırada bulunuyor.
Bursa, orta-yüksek teknolojili sektörlerdeki gelişimi ve sanayisiyle büyümeye devam ederken, Antalya ise özellikle gelişmiş turizm sektörüyle potansiyel küresel iller arasında öne çıkıyor.
Kocaeli, dış ticaret hacmi ve sanayi sektöründeki büyüklüğüyle İstanbul'un ardından gelen önemli iller arasında yer alıyor.