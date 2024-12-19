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KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2024-2028 dönemi için hazırladığı Bölgesel Gelişme ve Ulusal Strateji Raporunu açıkladı. Raporda Türkiye'nin küresel ekonomiye entegrasyonunun güçlendirilmesi ve bölgeler arası ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi hedeflenirken İstanbul'un Türkiye'nin tek küresel şehri olduğu vurgulandı. Ayrıca küresel şehir olma potansiyeli taşıyan diğer iller de belirlenerek Türkiye'nin stratejik yönelimi çerçevesinde bu şehirlerin rolü güçlendirilmeye çalışılacak.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 14:30 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 14:40
KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin 2024-2028 dönemini kapsayan Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisini açıklayarak, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunu güçlendirmeyi ve rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefliyor. Strateji ayrıca bölgeler arası ekonomik ve sosyal yakınsamanın sağlanması ve afet sonrası toparlanma süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik önemli adımlar içeriyor.

KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

Küresel Entegrasyonun Güçlendirilmesi: Stratejinin İlk Hedefi

Stratejinin en temel amacı, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi olarak belirlenmiş durumda.

KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

Dijitalleşme ve mobilite artışı gibi küresel gelişmeler ışığında ülkeler arası ekonomik ve sosyal etkileşim giderek artarken bu etkileşimlerin beraberinde fırsatların yanı sıra riskleri de getirdiği gözlemlendi.

KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

Bu bağlamda Türkiye'nin küresel ticaret ve sosyal ilişkilerdeki rolünü daha da güçlendirmek için çeşitli stratejik adımlar atılması planlanıyor.

KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

İstanbul: Tek Küresel Kent

Stratejiye göre, küresel entegrasyon açısından Türkiye'nin tek küresel kenti İstanbul olarak öne çıkıyor. İstanbul, ülkenin batı bölgesinde yer alan en gelişmiş il olarak, dış hat yolcu trafiği, dış ticaret hacmi ve finans sektöründeki önemli payıyla diğer illerden ayrılmakta.

KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

İstanbul, aynı zamanda Türkiye nüfusunun yüzde 18'ini barındırırken, yabancı uyruklu çalışanların da yaklaşık yüzde 40'ına ev sahipliği yapıyor. Bu göstergeler İstanbul'u küresel kent kategorisinde lider konumuna getiriyor.

KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

Potansiyel Küresel İller: Ankara'dan İzmir'e

İstanbul'un liderliğinin ardından, Türkiye'de potansiyel küresel iller olarak belirlenen şehirler arasında Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya dikkat çekiyor.

Ankara, başkent olmasının getirdiği avantajlarla öne çıkıyor. Şehir, tescil edilen patentler ve finans sektöründeki büyüme ile İstanbul'un ardından potansiyel küresel iller arasında ikinci sırada yer alıyor.

KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

İzmir ise dış ticaret, finans ve sigorta sektörleriyle dikkat çekerken, bilgi yoğun hizmet sektörlerinde Türkiye'de 3. sırada bulunuyor.

KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

Bursa, orta-yüksek teknolojili sektörlerdeki gelişimi ve sanayisiyle büyümeye devam ederken, Antalya ise özellikle gelişmiş turizm sektörüyle potansiyel küresel iller arasında öne çıkıyor.

KÜRESEL İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 5 ŞEHİR | İstanbul listede altın gibi parladı

Kocaeli, dış ticaret hacmi ve sanayi sektöründeki büyüklüğüyle İstanbul'un ardından gelen önemli iller arasında yer alıyor.