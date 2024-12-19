Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Detaylar ortaya çıktı: Hurdacıda para çok olur

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler kısa süre araca binen kişinin Şahin Ş.(38) olduğunu ve şüphelilere silah getirdiğini belirledi. Polis önce Şahin Ş.'yi gözaltına alırken, şüpheli ifadesinde aracın içinde bulunan kişilerin isimlerini verip "Benden silah istediler. Ben de getirdim. Ancak ne yapacaklarını bilmiyordum" dedi.

HURDACIYI SERBEST BIRAKTILAR Polis kimliğini belirlediği şüpheliler için teknik takip başlatırken, Şüphelilerin kaçırdıkları kişiyi Çatalca'da bir evde tuttuğunu tespit etti. Söz konusu adres tespit edilerek operasyon çalışmalarına başlandı. Ancak operasyon yapılmadan hemen önce saat 17.00 civarlarında kaçırılan Sinan Ünal, polisi telefonla arayarak "Beni bıraktılar. Şu an Silivri cezaevinin yanındaki yoldayım" dedi. Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen telefon üzerine olay yerine gittiklerinde kaçırılan Sinan Ünal'ı bularak Asayiş şube müdürlüğüne getirdi.

MAĞDUR ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ Gasp Büro Amirliğinde ifade veren mağdur Sinan Ünal "Beni polis olduklarını söyleyerek kaçırdılar. Bir eve götürdüler. Ellerimi bağladılar. Başıma silah dayayarak resim çektirdiler. Korku içinde bir odada beklerken, daha sonra beni alıp otomobile bindirip, bir süre gittikten sonra yol kenarında serbest bıraktılar" dedi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olaya karışan kişilerin kaçırdıkları kişiyi serbest bıraktıktan sonra Çerkezköy'e kaçtıklarını ve orada bir evde saklandıklarını belirledi. Şüphelilerin bulunduğu eve saat 20.00 sıralarında polis tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda kaçırma olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Fatih E. (29), Sedat K. (30) ve Sevilay S. (20) adlı kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca bulundu. Şüphelilerden Fatih E. ve Sedat K.'nın daha önce 4'er suç kayıtları olduğu belirlendi.