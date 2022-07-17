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Kurban Bayramı tatilinin son gününde Antalya Konyaaltı Sahili tıklım tıklım doldu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Antalya'da sahillerdeki yoğunluk göze çarptı. Konyaaltı Sahili'ne akın eden tatilcilerden kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimi ise kendisini Akdeniz'in mavi sularına bırakarak keyifli dakikalar geçirdi.

DHA
17.07.2022 12:33 - Son Güncelleme: 17.07.2022 12:33
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Antalya Konyaaltı Sahili tıklım tıklım doldu

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 28 derece olduğu, nem oranının ise 23'lere düştüğü turizm kenti Antalya'daki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

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Kurban Bayramı tatilinin son gününde Antalya Konyaaltı Sahili tıklım tıklım doldu

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce misafiri ağırlayan Antalya'da, tatilin son günü olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk göze çarptı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Antalya Konyaaltı Sahili tıklım tıklım doldu

Yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra Antalyalılar da Konyaaltı Sahili'ne gelerek keyifli dakikalar geçirdi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Antalya Konyaaltı Sahili tıklım tıklım doldu

Güzel havayı değerlendiren tatilcilerden kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimi ise Akdeniz'in mavi sularına kendisini bıraktı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Antalya Konyaaltı Sahili tıklım tıklım doldu
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