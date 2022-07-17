Vav TV İzle
Haberler Yaşam İstanbul'da bulunan 700 yıllık Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık

İstanbul'da bulunan 700 yıllık Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık

Cenevizliler tarafından 1316 yılında Galata'da yaptırılan Podesta Sarayı, 7 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Sarayın sahibi Nizam Hışım, "Yeni alıcısının bu binanın gerçek değerini bilen biri olması lazım. Kültüre, sanata, tarihe ilgisi olması lazım. Bu bir dünya mirası" dedi. Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz ise, "Türkiye ile İtalya'yı birbirine bağlayan çok özel bir yapıdır. Restore edilirse kentimize her ihtimalle müthiş bir hediye olacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA
17.07.2022 10:48 - Son Güncelleme: 17.07.2022 11:03
İstanbul’da bulunan 700 yıllık Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık

Galata'daki Cenevizlilerin idarecisi olan Montani de Marinis'in sarayı olarak 1314 yılında inşa edilen Podesta Sarayı, 1315 yılında yanınca, 1316 yılında yeniden inşa edildi. Eski binayı kısmen kullanarak yeniden inşa edilen bu binanın ön cephesi 19'uncu yüzyılda imar faaliyetleri nedeniyle 5 metre kadar kesildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da bulunan 700 yıllık Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık

Eski ve görkemli cephesini kaybeden sarayı, 15 yıl önce Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım satın aldı. 14 ve 19'uncu yüzyılın mimarisini bir arada bulunduran, İstanbul'un önemli yapılarından olan bu sarayın parçaları da zamanla hırsızların hedefi haline geldi. Nizam Hışım, Ceneviz arması da çalınan sarayı 7 milyon dolara satma kararı aldı. 220 metrekare taban oturumu olan 4 katlı saray, yeni alıcısını bekliyor.

İstanbul’da bulunan 700 yıllık Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık

BU BİNALARIN KÜLTÜR SANAT MERKEZİ YAPILMASI KATKI SAĞLAYACAKTIR
15 yıl önce binayı satın alan Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım, Podesta Sarayı'nın sadece İstanbul'un değil, dünyanın ender olan iki binasından biri olduğunu vurguladı. Hışım, "Maalesef bizdeki korumacılık anlayışı yüzünden satıyorum.

İstanbul’da bulunan 700 yıllık Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık

10 senedir biz mahkemeliktik ve bu nedenle bıktım. Onun için satıyorum. Fiyatı 7 milyon dolar. Satmayı pek istemiyorum. Beyoğlu'nda bu tür binaların alınıp, kültür sanat merkezi yapılması, müze yapılması, atölye yapılması, Beyoğlu'nun gelişimine çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

İstanbul’da bulunan 700 yıllık Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık

RESTORASYONU İÇİN 2 MİLYON DOLAR GEREKEBİLİR
Binanın zaman içinde parçalarının çalındığını anlatan Hışım, "Bu bina tinerciler tarafından yakıldı. İçindeki trabzanlar çalındı. En sonunda çok değerli olan Ceneviz armasını çaldılar. Bizim bunları rölöve ve restitüsyon yaptığımız için bunlar orijinal şeklinde yapamasak da, replikasını yapabileceğiz.

SON DAKİKA