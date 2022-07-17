İstanbul'da bulunan 700 yıllık Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık
Cenevizliler tarafından 1316 yılında Galata'da yaptırılan Podesta Sarayı, 7 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Sarayın sahibi Nizam Hışım, "Yeni alıcısının bu binanın gerçek değerini bilen biri olması lazım. Kültüre, sanata, tarihe ilgisi olması lazım. Bu bir dünya mirası" dedi. Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz ise, "Türkiye ile İtalya'yı birbirine bağlayan çok özel bir yapıdır. Restore edilirse kentimize her ihtimalle müthiş bir hediye olacaktır" ifadelerini kullandı.
Galata'daki Cenevizlilerin idarecisi olan Montani de Marinis'in sarayı olarak 1314 yılında inşa edilen Podesta Sarayı, 1315 yılında yanınca, 1316 yılında yeniden inşa edildi. Eski binayı kısmen kullanarak yeniden inşa edilen bu binanın ön cephesi 19'uncu yüzyılda imar faaliyetleri nedeniyle 5 metre kadar kesildi.
Eski ve görkemli cephesini kaybeden sarayı, 15 yıl önce Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım satın aldı. 14 ve 19'uncu yüzyılın mimarisini bir arada bulunduran, İstanbul'un önemli yapılarından olan bu sarayın parçaları da zamanla hırsızların hedefi haline geldi. Nizam Hışım, Ceneviz arması da çalınan sarayı 7 milyon dolara satma kararı aldı. 220 metrekare taban oturumu olan 4 katlı saray, yeni alıcısını bekliyor.
BU BİNALARIN KÜLTÜR SANAT MERKEZİ YAPILMASI KATKI SAĞLAYACAKTIR
15 yıl önce binayı satın alan Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım, Podesta Sarayı'nın sadece İstanbul'un değil, dünyanın ender olan iki binasından biri olduğunu vurguladı. Hışım, "Maalesef bizdeki korumacılık anlayışı yüzünden satıyorum.
RESTORASYONU İÇİN 2 MİLYON DOLAR GEREKEBİLİR
Binanın zaman içinde parçalarının çalındığını anlatan Hışım, "Bu bina tinerciler tarafından yakıldı. İçindeki trabzanlar çalındı. En sonunda çok değerli olan Ceneviz armasını çaldılar. Bizim bunları rölöve ve restitüsyon yaptığımız için bunlar orijinal şeklinde yapamasak da, replikasını yapabileceğiz.