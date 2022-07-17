İstanbul’da bulunan 700 yıllık Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık

10 senedir biz mahkemeliktik ve bu nedenle bıktım. Onun için satıyorum. Fiyatı 7 milyon dolar. Satmayı pek istemiyorum. Beyoğlu'nda bu tür binaların alınıp, kültür sanat merkezi yapılması, müze yapılması, atölye yapılması, Beyoğlu'nun gelişimine çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi.