Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet takvimi!
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam alemi, neşe ve coşku günleri olan Kurban Bayramı'na yaklaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor. Kurban Bayramı, huzurun, esenliğin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı, her türlü farklılığı bir kenara bırakıp kesrette vahdete ulaşanların, kendini ve Rabbini bilenlerin, tefekkür ve tezekkür edenlerin, gönülden Rabbine teslim olanların bayramıdır. İslam alemi, Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Diyanet takvimi...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.