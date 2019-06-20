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BİM'de cuma sürprizleri burada! 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu hagi ürünlerden oluşuyor?

BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. 21 Haziran tarihli katalogda birçok ürün dikkat çekerken, en çok ilgi görenler arasında züccaciye ürünleri yer aldı. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren bu ürünler neler olacak? İşte 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

20.06.2019 13:34 - Son Güncelleme: 20.06.2019 13:34
BİM'de cuma sürprizleri burada! 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu hagi ürünlerden oluşuyor?

21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz gün yayılanan liste ile birlikte indirimli ürünler belli olmuştu. BİM müşterilerinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. BİM'in 21 Haziran indirimleri başlıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de cuma sürprizleri burada! 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu hagi ürünlerden oluşuyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 HAZİRAN 2019)

Hava Soğutucu

• 24 saat zaman ayarı
• Su göstergesi
• Soğutma özelliği
• İyonizer özelliği
• 123 m/s rüzgar hızı
• Dokunmatik LCD Panel
• Doğal Nemlendirme
• Uzaktan Kumanda
• Hava Temizleme
• Sessiz Çalışma

BİM'de cuma sürprizleri burada! 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu hagi ürünlerden oluşuyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 HAZİRAN 2019)

Buharlı Ütü Fakir

• Seramik taban
• 2600 W
• Şok buhar oranı 120 gr
• Devamlı buhar oranı 30 gr/dakika
• Dikey buhar çıkışı
• Kendi kendini temizleme özelliği
• 330 ml su tankı kapasitesi
• Su damlatmama özelliği

BİM'de cuma sürprizleri burada! 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu hagi ürünlerden oluşuyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 HAZİRAN 2019)

Davul Fırın Akel

• Emaye tepsi
• Cam elyaf kaplama yanmaz kablo takımı
• Sarma aparatı
• Paslanmaz rezistans

BİM'de cuma sürprizleri burada! 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu hagi ürünlerden oluşuyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 HAZİRAN 2019)

Çay Makinesi KTM 2907

• Tasarruflu demleme sistemi
• 1,8 lt. su ısıtma kapasitesi
• 0,9 lt çay demliği
• Çıkarılabilir paslanmaz filtre
• Paslanmaz gizli rezistans
• Su ısıtıcı veya çay makinesi olarak kullanabilme
• Aşırı ısınma koruması

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