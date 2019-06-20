BİM'de cuma sürprizleri burada! 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu hagi ürünlerden oluşuyor?

21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz gün yayılanan liste ile birlikte indirimli ürünler belli olmuştu. BİM müşterilerinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. BİM'in 21 Haziran indirimleri başlıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...