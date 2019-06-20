Günümüzde bu kelimeler unutulmaya yüz tuttu! İşte Türkçedeki az bilinen kelimeler...

Hissikablelvuku, şikemperver, müşkülpesent, mahşer midillisi. Bu kelimelerin anlamlarını biliyor musunuz? Türkçede 78 bin ana kelime olmasına karşın, nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Birazdan göreceğini bu kelimelerin pek çoğunu muhtemelen daha önce duymadınız. İşte Türkçedeki az bilinen kelimeler...

20.06.2019 12:40 - Son Güncelleme: 20.06.2019 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





