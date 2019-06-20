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Günümüzde bu kelimeler unutulmaya yüz tuttu! İşte Türkçedeki az bilinen kelimeler...

Hissikablelvuku, şikemperver, müşkülpesent, mahşer midillisi. Bu kelimelerin anlamlarını biliyor musunuz? Türkçede 78 bin ana kelime olmasına karşın, nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Birazdan göreceğini bu kelimelerin pek çoğunu muhtemelen daha önce duymadınız. İşte Türkçedeki az bilinen kelimeler...

20.06.2019 12:40 - Son Güncelleme: 20.06.2019 12:56
Günümüzde bu kelimeler unutulmaya yüz tuttu! İşte Türkçedeki az bilinen kelimeler...

Mahşer Midillisi'nin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Veya şikemperver kelimesinin? Türkçede 78 bin ana kelime olmasına karşın, nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. İşte Türkçe'nin unutulmuş sözcükleri...

Günümüzde bu kelimeler unutulmaya yüz tuttu! İşte Türkçedeki az bilinen kelimeler...

Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kişi.

Günümüzde bu kelimeler unutulmaya yüz tuttu! İşte Türkçedeki az bilinen kelimeler...

Büyük cins arı.

Günümüzde bu kelimeler unutulmaya yüz tuttu! İşte Türkçedeki az bilinen kelimeler...

Olacakları önceden hissetmek, tahmin etmek.

Günümüzde bu kelimeler unutulmaya yüz tuttu! İşte Türkçedeki az bilinen kelimeler...

Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen kimse.

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