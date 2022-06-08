Türkiye’nin en büyük hayalet ağı! Marmara Denizi’nin 30 metre dibinden çıkarıldı

Oraya giren balıklar ölüyor. Az önce gördüğünüz gibi birkaç tane de balık var. Bu çalışmamamız ile 2014'ten bugüne kadar 4 milyon 700 bin metrekare alanı taradık. 290 bin metrekareye yakın ağı aldık. Denizden kurtardık. Bunları atmıyoruz. Doğaya geri dönüşümüyle alakalı bir iki belediyemizle protokolümüz var. Onlar değişik çalışmalar yapıyorlar. Bir firmamız ise buzdolabı düğmesi yapmak üzere geri dönüştürüyorlar" dedi.

