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Kuran-ı Kerim'de geçen çekirge ayeti nedir? Çekirge istilası kıyamet alameti mi? İşte büyük küçük kıyamet alametleri...

Son zamanlarda çekirge istilalarının birçok ülkede görülmesi, insanlar tarafından tedirginlikle karşılandı. Milyarlarca çekirgenin Afrika'yı ve Orta Doğu'yu talan ettiği belirtilirken, istilanın Türkiye'ye yaklaştığı bildiriliyor. Çekirge istilasının kıyamet alametlerinden birisi olduğu düşüncesi toplumumuzda oldukça yaygın. Peki, çekirge istilası kıyamet alameti midir? Kuran-ı Kerim'de yer alan çekirge ayeti ne anlama gelir? İşte merak edilen tüm detaylar...

13.03.2020 11:26 - Son Güncelleme: 13.02.2021 18:28
Kuran'da geçen çekirge ayeti nedir? Çekirge istilası kıyamet alameti mi? İşte, büyük küçük kıyamet alametleri...

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alarm verici boyuta ulaştığı belirtilen çekirge istilası Türkiye sınırına dayandı. Irak'ta etkisini gösteren istila nedeniyle tarım ürünleri büyük zarar gördü.

Çekirge istilası gündemdeki yerini korurken, "kıyamet alametleri nelerdir?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, çekirge istilası kıyamet alameti mi?

İşte merak edilen tüm detaylar...

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Kuran'da geçen çekirge ayeti nedir? Çekirge istilası kıyamet alameti mi? İşte, büyük küçük kıyamet alametleri...

KUR-AN'I KERİM'DE GEÇEN 'ÇEKİRGE' AYETİ
Kur-an'ı Kerim'de çekirge istilası ile ilgili ayet yer almaktadır. A'râf Suresi - 132-133 'üncü ayetleri şu şekildedir:

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِه۪ مِنْ اٰيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَاۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِن۪ينَ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِم۪ينَ


AYETİN MEALİ

Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."

Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.

Kuran'da geçen çekirge ayeti nedir? Çekirge istilası kıyamet alameti mi? İşte, büyük küçük kıyamet alametleri...

Canlı yaşamının nihai sonu kıyamet. Canlılar aleminin kaçınılmaz sonunu olan kıyamet öncül olarak pek çok alameti mevcut. Bunlar büyük kıyamet alametleri ve küçük kıyamet alametleri olarak ikiye ayrılıyor. Öte yandan pek çok kıyamet alameti çoktan gerçekleşti bile.

Kuran'da geçen çekirge ayeti nedir? Çekirge istilası kıyamet alameti mi? İşte, büyük küçük kıyamet alametleri...

BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ

Hazret-i Mehdi gelecek

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar. (Tirmizi)

Kuran'da geçen çekirge ayeti nedir? Çekirge istilası kıyamet alameti mi? İşte, büyük küçük kıyamet alametleri...

Deccal gelecek
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur. (i. E. Şeybe)