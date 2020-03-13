Kuran-ı Kerim'de geçen çekirge ayeti nedir? Çekirge istilası kıyamet alameti mi? İşte büyük küçük kıyamet alametleri...
Son zamanlarda çekirge istilalarının birçok ülkede görülmesi, insanlar tarafından tedirginlikle karşılandı. Milyarlarca çekirgenin Afrika'yı ve Orta Doğu'yu talan ettiği belirtilirken, istilanın Türkiye'ye yaklaştığı bildiriliyor. Çekirge istilasının kıyamet alametlerinden birisi olduğu düşüncesi toplumumuzda oldukça yaygın. Peki, çekirge istilası kıyamet alameti midir? Kuran-ı Kerim'de yer alan çekirge ayeti ne anlama gelir? İşte merak edilen tüm detaylar...
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alarm verici boyuta ulaştığı belirtilen çekirge istilası Türkiye sınırına dayandı. Irak'ta etkisini gösteren istila nedeniyle tarım ürünleri büyük zarar gördü.
Çekirge istilası gündemdeki yerini korurken, "kıyamet alametleri nelerdir?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, çekirge istilası kıyamet alameti mi?
İşte merak edilen tüm detaylar...
KUR-AN'I KERİM'DE GEÇEN 'ÇEKİRGE' AYETİ
Kur-an'ı Kerim'de çekirge istilası ile ilgili ayet yer almaktadır. A'râf Suresi - 132-133 'üncü ayetleri şu şekildedir:
وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِه۪ مِنْ اٰيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَاۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِن۪ينَ
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِم۪ينَ
AYETİN MEALİ
Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."
Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.